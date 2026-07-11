La formación de la Selección Argentina vs. Suiza, por el Mundial 2026

La Selección se prepara para enfrentar a Suiza por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. Lionel Scaloni define el equipo y evalúa posibles cambios para el encuentro.

Hoy 14:40

La Selección Argentina afrontará un nuevo compromiso ante Suiza este sábado, desde las 22, por los octavos de final del Mundial 2026. A la espera del partido que se disputará en Kansas, Lionel Scaloni termina de definir la formación y en la conferencia de prensa de este viernes reveló que podría repetir el equipo que venció a Egipto. A esta altura, hay dos dudas en el equipo.

"Repetí equipo algunas veces, no sería descabellado que pueda pasar ahora, como también podría haber algún cambio, pero en principio jugaría un equipo muy parecido al del otro día. En cuanto al juego, creo que hicimos buenas cosas con Egipto", reconoció el santafesino.

La intención del cuerpo técnico es sostener la estructura que salió desde el inicio frente a Egipto. Más allá del desarrollo de aquel encuentro, en el que la Albiceleste estuvo en desventaja durante gran parte del partido, la evaluación interna fue positiva desde el juego : consideran que el equipo tuvo el control, generó situaciones claras y que los principales inconvenientes estuvieron en la falta de eficacia para convertir y algunos desajustes defensivos.

Con esa mirada, todo indica que la Selección Argentina tendrá una formación similar para enfrentar a Suiza, aunque podrían darse uno o dos cambios. Como suele ocurrir partido a partido, Scaloni esperará hasta el día del encuentro para tomar la decisión final y no dar pistas sobre sus movimientos.

Las dos principales dudas pasan por el lateral derecho y el mediocampo. Gonzalo Montiel y Nahuel Molina compiten por un lugar, mientras que Nicolás González podría ingresar en el once por Alexis Mac Allister, aunque el pampeano tiene la ventaja.

Ambos jugadores que podrían entrar de titulares vienen de sumar minutos frente a los africanos y fueron importantes en la heroica remontada. En tanto, en el ataque se mantendrá Julián Álvarez, pese a su lucha constante con Lautaro Martínez por el puesto.

Por eso, la competencia interna vuelve a abrir la posibilidad de modificaciones en una formación donde cada detalle puede ser decisivo. Scaloni hará las últimas pruebas antes de definir el once definitivo de la Selección Argentina, aunque todo apunta a que serán ajustes puntuales, si es que los hay.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Suiza, por el Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.