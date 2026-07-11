"Bochi" Chamorro lanzó su candidatura para buscar la reelección en Campo Gallo

El actual intendente encabezó un multitudinario acto junto a dirigentes y militantes del peronismo. Durante el encuentro destacó las obras realizadas y convocó a respaldar su proyecto en las elecciones del 2 de agosto.

Hoy 18:31

Con un Salón de Usos Múltiples colmado de militantes y vecinos, el intendente de Campo Gallo, Amado Tomás "Bochi" Chamorro, lanzó oficialmente su candidatura para buscar un nuevo mandato al frente del municipio, de cara a las elecciones del próximo 2 de agosto.

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El acto contó con la presencia del ministro de Gobierno de la provincia, Bernardo José Herrera, además de dirigentes y referentes del espacio político, quienes acompañaron la presentación de la lista de candidatos a concejales.

Durante su intervención, Herrera transmitió los saludos del gobernador Elías Suárez, del vicegobernador Carlos Silva Neder y de los senadores nacionales Gerardo Zamora y José Emilio Neder, y destacó el respaldo de la militancia y de los vecinos al proyecto encabezado por Chamorro.

El ministro también valoró la gestión municipal, al remarcar las obras ejecutadas durante los últimos años y las políticas impulsadas para asistir a los sectores más vulnerables de la comunidad.

Por su parte, "Bochi" Chamorro agradeció el acompañamiento recibido y sostuvo que su administración logró sostener el ritmo de gestión pese al contexto económico nacional.

En ese sentido, afirmó que el apoyo del Gobierno provincial permitió continuar con la ejecución de obras y la prestación de servicios, y consideró fundamental mantener una presencia activa del Estado municipal para responder a las necesidades de los vecinos.

Finalmente, el candidato convocó a la ciudadanía a acompañar su propuesta en las urnas el próximo 2 de agosto, al señalar que buscará continuar con un proyecto basado en el trabajo, la unidad y la continuidad de las acciones desarrolladas durante su gestión.