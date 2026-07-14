Google ofrece un certificado online gratuito de marketing digital

Google ha lanzado un certificado online gratuito de marketing digital, ideal para quienes desean adquirir habilidades en estrategias digitales y herramientas de marketing.

Hoy 05:48

Google ha lanzado un certificado online gratuito de marketing digital, diseñado para aquellas personas que desean comenzar desde cero en el ámbito de las estrategias digitales. Este curso se encuentra disponible a través de Google Actívate y Skillshop, bajo el nombre Fundamentos de Marketing Digital.

El programa, creado por Google, tiene una duración aproximada de 40 horas y está orientado a principiantes, ofreciendo una insignia digital al finalizarlo, que puede añadirse a perfiles profesionales en Skillshop y LinkedIn.

Este curso gratuito se ha vuelto una opción atractiva para estudiantes, emprendedores y creadores de contenido, que buscan mejorar su perfil profesional sin incurrir en gastos de formación inicial. La modalidad online y a ritmo propio permite a los participantes avanzar según su disponibilidad.

En la plataforma de Grow with Google, el curso se presenta como una oportunidad para dominar los aspectos básicos del marketing digital y abrir nuevas posibilidades en el ámbito laboral o empresarial.

A pesar de que se le denomina certificado, la ficha de Skillshop aclara que al completarlo, el usuario recibe una insignia digital, que sirve como comprobante de finalización y puede ser incorporada en perfiles profesionales.

El curso se compone de 17 módulos que incluyen ejercicios prácticos y ejemplos reales, elaborados por expertos de Google para facilitar la aplicación de los conocimientos adquiridos en la vida profesional.

Entre los temas tratados se encuentran la estrategia de marketing digital, la creación de contenido, el uso de datos, y la gestión de redes sociales, ideal para quienes deseen aprender a posicionar un negocio o marca en el ámbito digital.