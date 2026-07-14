El impacto del estrés en el sueño y cómo mitigarlo

En Argentina, el 70% de la población reporta problemas de sueño relacionados con el estrés, según estudios recientes. Aprender a gestionar el estrés puede mejorar significativamente la calidad del sueño.

Hoy 18:02

El estrés es un problema que afecta a muchos argentinos, y su impacto en el sueño es considerable. Según un estudio de la Universidad de Buenos Aires, más del 70% de las personas que sufren de estrés también reportan dificultades para dormir.

Las causas del estrés pueden variar, desde problemas laborales hasta preocupaciones familiares. Este estado emocional altera el ciclo natural del sueño, haciendo que sea difícil conciliar el sueño o permanecer dormido durante toda la noche.

Una de las estrategias más efectivas para mejorar el descanso es establecer una rutina nocturna. Irse a la cama y levantarse a la misma hora todos los días ayuda a regular el reloj biológico del cuerpo, lo que puede resultar en un sueño más reparador.

Además, la práctica de técnicas de relajación como la meditación, el yoga o ejercicios de respiración puede ser altamente beneficiosa. Estas actividades ayudan a reducir los niveles de ansiedad y promueven un estado mental más tranquilo.

Es importante también crear un ambiente propicio para el descanso. Mantener la habitación oscura, tranquila y a una temperatura agradable puede facilitar la conciliación del sueño. La calidad del entorno es un factor clave que muchas veces se pasa por alto.

Finalmente, la alimentación juega un papel fundamental en la calidad del sueño. Evitar alimentos pesados y cafeína antes de dormir puede contribuir a un sueño más profundo y reparador. Mantener una dieta equilibrada es esencial para combatir el estrés y mejorar el descanso.