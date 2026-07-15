"Nosotros teníamos un proyecto de ciudad para La Banda que ahora quedó muy abajo"

Así lo expresó el candidato a intendente de La Banda por el Frente Renovador y Progresista, Pablo Mirolo, durante un diálogo con Radio Panorama.

Hoy 13:35

El candidato a intendente de La Banda por el Frente Renovador y Progresista, Pablo Mirolo, cuestionó con dureza la situación actual del municipio y aseguró que la ciudad atraviesa un retroceso respecto a su gestión. “Nosotros teníamos un proyecto de ciudad que ahora quedó muy abajo”, afirmó durante una entrevista radial.

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En diálogo con Radio Panorama, Mirolo apuntó directamente contra la administración actual y sostuvo que el discurso de Roger Nediani no refleja la realidad de los vecinos. “Cuando te toca esta responsabilidad y durante el 90% del tiempo tratas de justificarte, eso habla a las claras de la situación de la municipalidad. Viven en un mundo paralelo donde creen que las cosas están bien y el resto de los vecinos no lo ven así”, expresó.

En esa línea, comparó el presente con su paso por la intendencia. “Estas críticas que hoy hay en toda la ciudadanía no sucedían durante nuestra época. Éramos noticia por las obras, porque los empleados municipales se equipararon en sueldo con la provincia y se dignificó el trabajo municipal”, sostuvo. Y agregó: “Hoy pasa lo contrario y nos duele”.

El exintendente también planteó cuáles serían sus primeras medidas en caso de volver al cargo. “Lo primero que hay que hacer, si nos elige la gente, es sacar a La Banda de ese letargo en el que se encuentra y volver a poner en funcionamiento los servicios básicos”, señaló.

Pablo Mirolo en Radio Panorama

Además, remarcó su conocimiento del territorio y de la situación interna del municipio. “Ya nos ha tocado trabajar en la ciudad, conocemos cada rincón y cada problemática, y también a nuestros obreros y trabajadores municipales, que hoy no solo tienen problemas salariales sino que sufren persecución”, afirmó.

En cuanto a la situación económica, defendió su gestión y apuntó al actual gobierno. “Nunca hubo inconvenientes económicos: se hacían obras, se prestaban servicios y se pagaban los sueldos. Los problemas comenzaron un año y medio después de que nos fuimos. Nosotros dejamos cuatro planillas salariales con reservas”, aseguró, y agregó que sus concejales cumplieron con la presentación de rendiciones en el Concejo Deliberante.

Finalmente, Mirolo se refirió a la obra pública y al estado de la infraestructura urbana. “Mejoramos avenidas clave como Belgrano y San Martín para dar conectividad a los barrios. Hoy hay un municipio que ha abandonado la gestión: las bombas que colocamos no funcionan y los desagües no reciben el mantenimiento necesario”, concluyó.