Consejos imprescindibles para preparar tu auto para un viaje

Antes de emprender un viaje por carretera, es fundamental realizar una revisión completa del vehículo. Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el 30% de los accidentes de tránsito en Argentina se deben a fallas mecánicas evitables.

Hoy 06:12

Antes de salir a la ruta, es crucial tener en cuenta varios aspectos relacionados con la seguridad y el estado del vehículo. Realizar una revisión exhaustiva no solo garantiza un viaje más seguro, sino que también puede prevenir inconvenientes que arruinen tus vacaciones o escapadas de fin de semana.

Uno de los primeros elementos a revisar es el nivel de aceite del motor. Un motor bien lubricado es vital para su funcionamiento óptimo. Asegúrate de comprobar el nivel de aceite y, si es necesario, realizar un cambio según las recomendaciones del fabricante.

La presión de los neumáticos es otro aspecto fundamental. Verifica que todos los neumáticos, incluyendo el de repuesto, tengan la presión adecuada. Recuerda que una presión inadecuada puede afectar la maniobrabilidad del vehículo y aumentar el riesgo de accidentes.

Además, es esencial revisar los frenos. Un sistema de frenos en malas condiciones puede ser extremadamente peligroso. Escucha cualquier ruido extraño y, si sientes que el pedal se hunde demasiado, es recomendable consultar a un profesional para una revisión.

Las luces del automóvil también deben ser revisadas antes de salir. Asegúrate de que todas las luces, tanto delanteras como traseras, funcionen correctamente. Esto es vital para tu visibilidad y para ser visto por otros conductores, especialmente durante la noche.

Por último, no olvides llevar en tu vehículo un kit de emergencias. Este debe incluir elementos básicos como triángulos de seguridad, un botiquín de primeros auxilios, y herramientas para pequeñas reparaciones. Estar preparado puede marcar la diferencia en caso de un imprevisto en la ruta.

Realizar estas revisiones no solo mejora la seguridad, sino que también puede ahorrar dinero a largo plazo al evitar daños mayores en el vehículo. Mantener un buen estado del automóvil es una inversión en tranquilidad y seguridad para todos los ocupantes durante el viaje.