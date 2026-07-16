Llega a los cines la película dirigida por Angelina Jolie y protagonizada por Salma Hayek

"Without Blood" dirigida por Angelina Jolie y basada en la novela de Alessandro Baricco, explora las huellas de la guerra a través de una historia de memoria, trauma y resiliencia protagonizada por Salma Hayek y Demián Bichir.

Hoy 06:49

Dos años después de su presentación en el Festival Internacional de Cine de Toronto, Without Blood finalmente se prepara para su estreno en salas de Estados Unidos. La película llegará a los cines el próximo 18 de septiembre bajo el sello de Brainstorm Media, compañía que adquirió sus derechos de distribución.

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El largometraje adapta la novela homónima del escritor italiano Alessandro Baricco y propone una historia atravesada por las consecuencias de la guerra. Según informó Variety, el filme aborda temas como el trauma, la memoria, la sanación y las marcas profundas que dejan los conflictos armados. Además de dirigir, Jolie participó en la escritura del guion junto al propio autor de la obra original.

En Without Blood, Salma Hayek interpreta a Nina, una mujer marcada por heridas emocionales que decide enfrentarse a su pasado en busca de respuestas. Demián Bichir encarna al hombre que la acompaña en ese recorrido, mientras que el elenco se completa con la participación del actor argentino Juan Minujín.

Salma Hayek

Hayek destacó la experiencia de trabajar bajo la dirección de Jolie en una entrevista con Variety: “Tener la oportunidad de ser dirigida por Angelina Jolie en ‘Without Blood’ fue una experiencia profundamente enriquecedora”, afirmó. La actriz también subrayó la sensibilidad de la cineasta: “Su inteligencia emocional y su profunda sensibilidad dan vida a una historia sobre cómo las heridas que llevamos moldean quiénes llegamos a ser, y sobre la fortaleza necesaria para seguir adelante”.

La película marca un nuevo trabajo conjunto entre Jolie y Hayek, quienes compartieron pantalla previamente en Eternals. Para la directora, el proyecto representa su regreso detrás de cámara desde First They Killed My Father (2017) y constituye su sexto trabajo como realizadora, una trayectoria iniciada con A Place In Time en 2007.

Angelina Jolie

Jolie también se refirió al proceso creativo y a las expectativas en torno al filme: “La intimidad emocional y la apertura que nuestro elenco y equipo aportaron a esta película fueron extraordinarias. Espero que las valientes interpretaciones de Salma y Demián inspiren el tipo de conversación que Baricco buscaba al escribir la novela”, expresó.

Por su parte, Salma Hayek llega a este estreno tras haber enfocado parte de su carrera reciente en la producción, con proyectos como Como agua para chocolate, aunque sin dejar de lado su trabajo como actriz. Without Blood la vuelve a ubicar en el centro de una historia intensa, atravesada por la memoria y la resiliencia.