Crítica de "Marielle lo sabe todo"

Julia y Tobias parecen la pareja perfecta, pero su frágil equilibrio se rompe cuando su hija Marielle desarrolla repentinamente habilidades telepáticas.

Hoy 07:08

Por Fran Chico

Para Fotogramas

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

¿Qué quedaría de una familia, de una pareja, de un grupo de amigos o de un equipo de trabajo si desapareciera cualquier posibilidad de guardar un secreto? Esa es la estimulante premisa de ‘Marielle lo sabe todo’, comedia de Frédéric Hambalek que convierte un poder sobrenatural en la peor pesadilla posible para unos padres acostumbrados a administrar la verdad según su conveniencia. Después de recibir un golpe, la pequeña Marielle comienza a ver y escuchar todo lo que hacen sus padres, Julia y Tobias, estén donde estén, descubriendo tanto las mentiras que le cuentan como aquellas con las que sostienen su matrimonio.

La película aprovecha este punto de partida para construir una sátira sobre la intimidad, la hipocresía doméstica y las pequeñas ficciones que permiten que una familia siga funcionando. Cada intento de los adultos por recuperar el control provoca una nueva revelación, empujándolos hacia una espiral cada vez más absurda, embarazosa y cruel. Hambalek encuentra sus mejores momentos cuando observa cómo dos personas aparentemente civilizadas se descomponen al sentirse permanentemente vigiladas, obligadas a enfrentarse no solo a lo que ocultan, sino también a la imagen que han construido de sí mismas.

Sin embargo, la premisa resulta bastante más sugerente que el desarrollo que termina ofreciendo. La repetición de su mecanismo cómico (a la par que aterrador) limita el alcance de una idea que parecía capaz de llegar mucho más lejos, mientras que su puesta en escena, funcional pero poco inspirada, se acerca por momentos más a las maneras de un telefilme que a las de una película de autor destinada al circuito de festivales. ‘Marielle lo sabe todo’ queda así como una comedia incómoda, inteligente y original aunque demasiado acomodada en su ocurrencia inicial como para exprimir todo su potencial.

Para los que no tienen nada que ocultar... hasta que les pillan ocultando algo.