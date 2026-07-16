La publicación de Anya Taylor-Joy tras la victoria de Argentina ante Inglaterra

La estrella de Hollywood nacida en Estados Unidos y criada entre Buenos Aires y Londres, compartió una historia en Instagram en la que dejó bien en claro a cuál de los dos equipos apoyó durante el partido.

Hoy 07:21

Anya Taylor-Joy, la actriz nacida en Estados Unidos y criada entre Buenos Aires y Londres, publicó un contundente posteo tras la victoria de Argentina ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026. Después del agónico partido, la estrella de Hollywood no dejó ninguna duda respecto a cuál de los equipos apoyaba en el enfrentamiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A través de una historia de Instagram simple pero explícita, la actriz publicó una imagen de la bandera argentina con varios signos de exclamación. Subida en modo vertical, se observa el sol de mayo y los colores celeste y blanco, que sin decir nada, expresan directamente su simpatía con el seleccionado argentino.

La protagonista de Gambito de Dama ya había adelantado en una entrevista reciente cuál era su postura en este enfrentamiento. Cuando uno de los periodistas de la agencia AP le preguntó de qué lado iba a alentar, Taylor-Joy respondió sin filtros.

“Hay mucha tensión en casa en este momento. Por suerte mi abuelo trabajó en las relaciones anglo-argentinas, así que creo que, en lo más profundo de mi corazón, es Argentina. Pero si vamos a perder, me alegra que sea con Gran Bretaña”, aseguró.

También fue vista durante el partido entre Estados Unidos y Paraguay, donde la selección de Gustavo Alfaro fue goleada por 4-1. En ese encuentro, la actriz lució una camiseta de la Selección argentina en el palco del SoFi Stadium de Los Ángeles.

La vinculación de Anya Taylor-Joy con la Argentina es porque nació en Miami, Estados Unidos, vivió en Buenos Aires varios años de su infancia y, luego, se mudó a Londres, donde pasó buena parte de su juventud.

Su llegada a Los Ángeles, donde vive en este momento, tuvo que ver con su desembarco en Hollywood, la meca de cine, el ámbito por el que se hizo famosa. A pesar de rodearse de estrellas y figuras, la actriz cada vez que puede habla de su amor por la Argentina, a donde viaja de manera frecuente para visitar amigos y familiares.