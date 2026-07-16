El innovador tatuaje capilar de Messi que brilla en la oscuridad

Un estilista brasileño crea un innovador tatuaje capilar de Messi que brilla en la oscuridad, generando un intenso debate entre los aficionados al fútbol.

Hoy 05:21

La histórica rivalidad futbolística entre Brasil y Argentina ha sido eclipsada por el talento universal de Lionel Messi. Recientemente, un video del estilista brasileño Jonas Lima Pereira se volvió viral al mostrar un homenaje sin precedentes al capitán de la Selección Argentina.

En su obra, el artista realizó un detallado hair tattoo, que es un corte artístico con navaja, combinando una técnica de coloración luminiscente que simula un cartel de neón de alta fidelidad. Este innovador diseño captura la atención de miles de usuarios en las redes sociales.

La obra de arte, esculpida sobre la cabeza de un fanático, incluye elementos icónicos de la gesta mundialista de Lionel Messi. El video ya ha acumulado miles de reproducciones en plataformas como Instagram y Facebook, generando una ola de comentarios positivos de hinchas argentinos y brasileños.

Estos fanáticos aplauden no solo la precisión técnica del tatuaje, sino también el respeto deportivo que se ha plasmado en el cabello. Un usuario en redes expresó: "Los de PSG no le hicieron homenaje por el Mundial, pero él no dudó en acompañar a su amigo Neymar y hacerle homenaje a Pelé".

A pesar del reconocimiento, el ingenioso trabajo de Jonas Lima Pereira ha dividido opiniones. Algunos elogian el homenaje, mientras que otros critican la extravagancia del look. Un internauta comentó: "Tiene un boliche bailable en la cabeza. Me gusta Messi, pero esto ya es muy ridículo".

A pesar de las opiniones encontradas sobre la estética del peinado, el video continúa sumando reproducciones y se ha consolidado como uno de los contenidos más llamativos de la temporada, demostrando que la pasión por el fútbol trasciende cualquier frontera.