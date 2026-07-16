Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUL 2026 | 15º
X
Regionales

Incremento de la población penitenciaria en la cárcel de Coronda

El reciente informe de la Procuraduría de Violencia Institucional revela que la Unidad 36 'Dr. Eusebio Gómez' en Coronda ha sido clave en el aumento de la población penitenciaria federal, que alcanzó un total de 12.319 internos y una sobrepoblación del 6,8% al finalizar junio.

Hoy 04:11

La Unidad 36 'Dr. Eusebio Gómez', situada en Coronda, ha sido el establecimiento penitenciario que más ha contribuido al crecimiento de la población del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el primer semestre de 2026.

Según el informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), esta cárcel ha incorporado 115 nuevos internos entre enero y junio, absorbiendo una parte significativa del incremento general del sistema federal.

Desde su incorporación oficial al SPF en diciembre de 2024, la cárcel de Coronda ha continuado aumentando su nivel de ocupación a medida que se completa el traslado de internos desde otros establecimientos del país.

El informe indica que a finales de junio había 12.319 personas alojadas en cárceles federales, lo que representa un crecimiento del 1,3% en comparación con el mismo período del año anterior.

El sistema penitenciario federal enfrenta actualmente una situation de sobrepoblación del 6,8%, es decir, 785 personas por encima de la capacidad oficial reportada.

Mientras que la nueva cárcel de Coronda ha visto un aumento en su ocupación, otros establecimientos, como la Unidad 17 de Candelaria en Misiones, han reducido su población, pasando de 188 a 148 internos durante el semestre.

El informe también revela que seis de cada diez internos tienen una condena firme, con un total de 7.927 condenados y 4.391 detenidos en prisión preventiva, lo que representa el 35,6% del total de la población penitenciaria.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Una motociclista derrapó al intentar esquivar un auto y terminó hospitalizada
  2. 2. Los famosos celebraron el triunfo de Argentina ante Inglaterra con una catarata de mensajes en las redes
  3. 3. Estados Unidos atacó un petrolero que se dirigía a Irán y recrudece la tensión en el estrecho de Ormuz
  4. 4. El Obelisco volvió a teñirse de celeste y blanco tras el pase de Argentina a la final del Mundial
  5. 5. La UNSE capacitará a emprendedores en técnicas de elaboración de embutidos y fiambres
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT