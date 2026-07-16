Incremento de la población penitenciaria en la cárcel de Coronda

El reciente informe de la Procuraduría de Violencia Institucional revela que la Unidad 36 'Dr. Eusebio Gómez' en Coronda ha sido clave en el aumento de la población penitenciaria federal, que alcanzó un total de 12.319 internos y una sobrepoblación del 6,8% al finalizar junio.

Hoy 04:11

La Unidad 36 'Dr. Eusebio Gómez', situada en Coronda, ha sido el establecimiento penitenciario que más ha contribuido al crecimiento de la población del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el primer semestre de 2026.

Según el informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), esta cárcel ha incorporado 115 nuevos internos entre enero y junio, absorbiendo una parte significativa del incremento general del sistema federal.

Desde su incorporación oficial al SPF en diciembre de 2024, la cárcel de Coronda ha continuado aumentando su nivel de ocupación a medida que se completa el traslado de internos desde otros establecimientos del país.

El informe indica que a finales de junio había 12.319 personas alojadas en cárceles federales, lo que representa un crecimiento del 1,3% en comparación con el mismo período del año anterior.

El sistema penitenciario federal enfrenta actualmente una situation de sobrepoblación del 6,8%, es decir, 785 personas por encima de la capacidad oficial reportada.

Mientras que la nueva cárcel de Coronda ha visto un aumento en su ocupación, otros establecimientos, como la Unidad 17 de Candelaria en Misiones, han reducido su población, pasando de 188 a 148 internos durante el semestre.

El informe también revela que seis de cada diez internos tienen una condena firme, con un total de 7.927 condenados y 4.391 detenidos en prisión preventiva, lo que representa el 35,6% del total de la población penitenciaria.