México celebra el legado de José José en su Día Internacional

Este lunes, ciudadanos se reunieron en el Parque de la China, Ciudad de México, para conmemorar el Día Internacional de José José, destacando su legado musical siete años después de su muerte.

Hoy 07:01

Decenas de mexicanos se congregaron en el Parque de la China, ubicado en Ciudad de México, este lunes para celebrar el Día Internacional de José José, uno de los artistas más emblemáticos de la música en el país. Este evento se llevó a cabo en honor al Príncipe de la Canción, quien dejó un legado musical significativo tras su fallecimiento hace siete años.

Los asistentes se reunieron alrededor de la statua de José José, situada en la colonia Clavería, donde el artista pasó su juventud. Durante el homenaje, los seguidores del cantante interpretaron varias de sus canciones más reconocidas, reafirmando la influencia de su obra en la música romántica.

La celebración tuvo un significado especial, ya que el 20 de abril fue elegido por los fanáticos como el día para recordar su figura. Este homenaje no solo conmemora su vida, sino también la frase de su famosa canción 'Me vas a echar de menos', que resonó entre los presentes.

Entre los participantes, se encontraba Ana Elena Noreña, viuda del artista, quien fue recibida con aplausos. Ella expresó su gratitud por el cariño del público, destacando que José José es una figura irrepetible en la historia de la música.

Las asistentes Manuela Aguilar y Andrea Martínez compartieron su admiración por el legado del cantante, recordando cómo sus canciones los acompañaron en momentos importantes de sus vidas, como el enamoramiento.

El evento también atrajo a personas de diversas edades, algunas de las cuales llevaban retratos y vestimenta alusiva al artista. Entre ellos, Yael Miranda y Guillermo Hernández manifestaron que José José vive en sus corazones y que la celebración es un homenaje a su impacto duradero.

José José, nacido en Ciudad de México en 1948, se ha consolidado como un referente en la música romántica a nivel continental. Su legado sigue siendo relevante en la actualidad, incluso después de su fallecimiento a los 71 años en Florida, Estados Unidos.