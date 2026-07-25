La impresionante oferta que prepara un importante club de Inglaterra por Julián Álvarez

La institución europea se dispuso a entregar un gran desembolso de dinero y el pase de un futbolista clave en su equipo.

Hoy 00:58

El futuro de Julián Álvarez vuelve a sacudir el mercado de pases europeo. Tras finalizar su participación en el Mundial 2026 con la Selección Argentina, el delantero quedó en la mira del Arsenal, que prepararía una millonaria propuesta para contratarlo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según versiones publicadas por medios europeos, el equipo dirigido por Mikel Arteta estaría dispuesto a ofrecer cerca de 100 millones de euros e incluir en la negociación a Viktor Gyökeres, uno de los principales atacantes de su plantel.

El delantero sueco llegó al conjunto londinense procedente del Sporting de Lisboa y podría transformarse en la pieza que destrabe una operación de enorme magnitud.

La postura del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid mantiene una posición firme respecto de Julián, especialmente ante el interés del Barcelona, debido a que no pretende reforzar a un competidor directo de La Liga.

Sin embargo, la posibilidad de negociar con Arsenal sería evaluada de otra manera. Además de recibir una importante suma de dinero, el equipo conducido por Diego Simeone incorporaría inmediatamente a Gyökeres como reemplazante del delantero argentino.

Por el momento, la propuesta aparece en el terreno de las versiones periodísticas y no fue comunicada oficialmente por las instituciones involucradas.

Julián Álvarez ya pidió una transferencia

La situación tomó mayor fuerza después de que el propio futbolista expresara públicamente su deseo de abandonar el Atlético de Madrid.

“Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”, manifestó tras la victoria de Argentina ante Austria durante el Mundial.

Aunque el Barcelona aparecía como su destino preferido, las diferencias entre las dirigencias y la negativa del Atlético a negociar con otro club español complicaron esa posibilidad.

Ese escenario podría favorecer al Arsenal, que busca recuperar al delantero para la Premier League, competencia en la que ya tuvo un destacado paso con la camiseta del Manchester City.

El exitoso paso de Julián por Inglaterra

Álvarez llegó al Manchester City después de surgir en River Plate y disputó 103 encuentros, en los que marcó 36 goles y entregó 19 asistencias.

Durante su etapa en el conjunto inglés conquistó dos veces la Premier League, además de la Champions League, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes, la FA Cup y la Community Shield.

Ahora, Arsenal intentaría convencer al Atlético con una propuesta difícil de ignorar. La operación todavía deberá superar varias negociaciones, pero promete convertirse en una de las grandes novelas del mercado europeo.