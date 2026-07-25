Conmoción en el automovilismo: murió a los 21 años un piloto que compitió con Franco Colapinto en la Fórmula 3

La categoría despidió al joven con un emotivo posteo en sus redes sociales.

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El automovilismo internacional está de luto por la muerte de Zdeněk Chovanec López, expiloto de la Fórmula 3 de la FIA que compartió categoría con Franco Colapinto. Tenía 21 años.

El fallecimiento se produjo el sábado 18 de julio en Portugal, aunque la noticia trascendió durante los últimos días. Hasta el momento, no se dieron a conocer oficialmente las causas de su muerte.

La Fórmula 3 confirmó la triste noticia mediante un mensaje publicado en sus redes sociales. “Todos en la FIA Formula 3 están profundamente entristecidos”, expresó la categoría, que además envió sus condolencias a los familiares, amigos y personas cercanas al joven.

Quién era Zdeněk Chovanec

Chovanec nació en Venezuela, tenía raíces checas y desarrolló gran parte de su trayectoria deportiva bajo licencia portuguesa. En las temporadas 2021 y 2022 compitió en la Fórmula 3 con Charouz Racing System.

Durante su paso por la categoría formativa compartió la grilla con Franco Colapinto, quien se incorporó al campeonato en 2022 antes de continuar su camino hacia la Fórmula 1.

La última competencia oficial de Chovanec se produjo en septiembre de 2023, cuando participó de la Ultimate Cup Series en la categoría LMP3, con el equipo TS Corse.

La inesperada muerte del piloto generó una profunda conmoción dentro del deporte motor y motivó numerosos mensajes de despedida y reconocimiento a su trayectoria.