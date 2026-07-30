Conductora de Sale el Sol sufre incidente en pleno programa en vivo

Durante una transmisión en vivo, la conductora Paulina Mercado experimentó un sorprendente incidente que generó reacciones en redes sociales, tras recibir un impacto en el rostro por parte de un objeto lanzado por un invitado.

Hoy 05:22

En una reciente transmisión del programa matutino Sale el Sol, la conductora Paulina Mercado vivió un inesperado incidente que rápidamente captó la atención de los espectadores y provocó reacciones en redes sociales. El hecho ocurrió el 16 de abril, cuando un invitado, Helios Herrera, lanzó una bolsa de papel azul con la frase 'A volar', la cual impactó directamente en el rostro de Mercado.

La reacción de la conductora fue inmediata, llevándose la mano a la boca y exclamando: 'Mi diente'. Este momento de sorpresa y dolor generó una preocupación palpable entre sus compañeros de set, incluyendo a Mauricio Mancera, quien se apresuró a asegurarse de que ella estuviera bien mientras la transmisión continuaba con evidente tensión.

A pesar del susto que causó el incidente, la situación no tuvo mayores consecuencias y Paulina Mercado fue asistida rápidamente por el equipo del programa. Sin embargo, el episodio no tardó en volverse viral en las plataformas digitales, donde los usuarios expresaron opiniones divididas.

Las reacciones en redes sociales fueron variadas; muchos mostraron preocupación por el bienestar de Mercado, mientras que otros consideraron que su respuesta fue exagerada. Comentarios como 'Es una bolsa, cómo va a perder el diente' y 'Creo que exageró un poquito' se hicieron populares, reflejando la diversidad de opiniones acerca del incidente.

El propio Helios Herrera, tras el incidente, ofreció disculpas en vivo, reconociendo que la dinámica había sido sorprendente. A pesar del revuelo, Paulina Mercado minimizó la situación, asegurando que fue simplemente un accidente sin consecuencias: 'No pasa absolutamente nada, estoy bien', comentó entre risas, mientras el programa intentaba retomar su ritmo habitual.

Este tipo de incidentes subraya la naturaleza impredecible de la televisión en vivo, donde cualquier cosa puede ocurrir y la reacción de los presentadores puede convertirse en el centro de atención tanto en el set como en las redes sociales. La viralización de este tipo de momentos demuestra el interés del público por el entretenimiento y la espontaneidad del medio.