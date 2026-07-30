Javier Milei publicó un video como Spider-Man para anticipar la reforma del Banco Central

A horas de la cadena nacional, el Presidente compartió una animación realizada con inteligencia artificial en la que enfrenta a un monstruo de billetes identificado como "Kirchnerista", en alusión a la emisión monetaria.

Hoy 18:00

A pocas horas de encabezar una cadena nacional para presentar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el presidente Javier Milei sorprendió al compartir en sus redes sociales un video realizado con inteligencia artificial en el que aparece caracterizado como una versión violeta de Spider-Man.

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En la animación, el mandatario enfrenta a una criatura formada por billetes que lleva la inscripción "Kirchnerista", una representación con la que el Gobierno busca asociar la emisión monetaria con las gestiones anteriores.

El video está acompañado por la frase "La reforma de la Carta Orgánica del BCRA, para ponerle fin a la maquinita", y en pocos minutos acumuló miles de reproducciones e interacciones en las redes sociales.

La publicación funcionó como un anticipo del anuncio que el Presidente realizará por cadena nacional, donde presentará el proyecto de reforma del Banco Central elaborado por el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el titular del BCRA, Santiago Bausili.

Entre los principales cambios previstos, la iniciativa busca prohibir el financiamiento del déficit fiscal mediante emisión monetaria, fortalecer la autonomía del Banco Central, impedir la transferencia de utilidades contables al Tesoro y establecer sanciones para los funcionarios que vulneren esa independencia.

El mensaje presidencial fue grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada y tendrá una duración aproximada de 20 minutos. Según trascendió desde el Gobierno, Milei pondrá el foco en cuestionar el uso histórico del Banco Central como herramienta de financiamiento del Estado y defenderá la necesidad de avanzar con una reforma estructural del organismo.