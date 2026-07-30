Santiago del Estero será sede de las II Jornadas Científicas Regionales de Cirugía de la Mano y Miembro Superior

El encuentro se realizará el 7 de agosto en el Salón Óvalo del Parque Sur y reunirá a especialistas de distintas provincias para compartir avances, experiencias y nuevas tecnologías aplicadas a esta subespecialidad médica.

Hoy 20:02

Santiago del Estero recibirá el próximo 7 de agosto a destacados profesionales de todo el país en el marco de las II Jornadas Científicas Regionales de Cirugía de la Mano y Miembro Superior, un evento que busca promover la actualización académica y el intercambio de experiencias entre especialistas, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales y estudiantes de carreras vinculadas a la salud.

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La actividad se desarrollará desde las 7.30 en el Salón Óvalo del Parque Sur y es organizada por la Asociación Argentina de Cirugía de la Mano y Reconstructiva del Miembro Superior (AACM) junto con el Colegio Argentino de Terapistas de la Mano (CATM).

El programa contará con la participación de reconocidos referentes nacionales, entre ellos el presidente de la AACM, Dr. Guillermo Maujo; la presidenta del CATM, Lic. Marcela Barbero; además de los especialistas Álvaro Muratore, Claudio Brahim, Leandro Sozzi y otros profesionales de amplia trayectoria.

Uno de los coordinadores locales del encuentro, el médico traumatólogo y especialista en cirugía de la mano, Dr. Marcelo Beban, destacó la importancia de que la provincia haya sido elegida como sede.

"Hace pocos años no contábamos con especialistas en cirugía de la mano. Hoy tenemos la posibilidad de recibir a referentes nacionales y seguir fortaleciendo la capacitación de nuestros equipos de salud", señaló.

Durante la jornada se abordarán temas vinculados a traumatismos, lesiones deportivas, patologías ortopédicas, neuropatías y rehabilitación, además de desarrollarse talleres prácticos, mesas de discusión de casos clínicos y espacios dedicados a la microcirugía y la investigación.

También se presentarán nuevas tecnologías aplicadas a la especialidad, como la cirugía robótica, la artroscopia de pequeñas articulaciones y el uso de impresión 3D para la planificación quirúrgica.

Hasta el momento, cerca de 160 profesionales de distintas provincias ya confirmaron su participación, entre ellas Santiago del Estero, Buenos Aires, Rosario, Salta, Tucumán, Catamarca y Córdoba, lo que posiciona al encuentro como uno de los eventos científicos más relevantes del NOA en esta especialidad.

Los organizadores destacaron que la capacitación permanente y el trabajo interdisciplinario serán los ejes centrales de la jornada, con el objetivo de seguir fortaleciendo la calidad de atención de los pacientes y acompañar el crecimiento de una disciplina en constante evolución.