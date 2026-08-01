Boca visita a Newell’s con la urgencia de conseguir su primer triunfo en el Clausura

Boca visitará este domingo a Newell’s, desde las 17, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

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El encuentro será dirigido por Andrés Merlos y contará con la televisación de TNT Sports Premium. El Xeneize buscará su primera victoria en el campeonato después de la goleada sufrida ante Deportivo Riestra en su única presentación.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega con poco tiempo de recuperación tras conseguir una ajustada clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Boca llega tras una sufrida clasificación

El jueves, Boca perdió 1-0 ante O’Higgins en Rancagua y la serie terminó igualada. En la definición por penales, el conjunto argentino logró avanzar y ahora deberá enfrentar a Deportivo Recoleta de Paraguay.

Por el Clausura, el Xeneize comenzó con una caída por 3-0 frente a Deportivo Riestra. Su partido de la segunda fecha fue postergado por el compromiso internacional y lo recuperará el próximo miércoles, desde las 19, ante Estudiantes de La Plata.

Debido al mal estado del campo de juego de La Bombonera, ese encuentro podría disputarse en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Arruabarrena analiza hasta cuatro modificaciones

El entrenador no pretende cambiar demasiado respecto del equipo que comenzó el partido en Chile, aunque evaluará el desgaste físico acumulado por sus futbolistas.

En principio, podría realizar hasta cuatro variantes. Una de las dudas está en la defensa, entre Nicolás Figal y Lautaro Di Lollo, mientras que en el ataque Sebastián Villa y Leonel Flores disputan un lugar.

Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar compartirían nuevamente el mediocampo, con Tomás Aranda como enlace y Miguel Merentiel como principal referencia ofensiva.

Newell’s quiere hacerse fuerte en Rosario

La Lepra comenzó el torneo con una victoria por 1-0 ante Talleres, en un encuentro en el que el arquero Josué Reinatti resultó determinante sobre el final.

En su segunda presentación perdió por el mismo resultado frente a Independiente, en el estadio Libertadores de América. Con tres puntos, se ubica en el octavo lugar de la Zona A.

El conjunto dirigido por Frank Darío Kudelka necesita sumar para alejarse de los últimos puestos de la tabla anual, luego de haber conseguido solamente 15 unidades durante el primer semestre.

Para afrontar esta etapa incorporó, entre otros, a Lautaro Gianetti y Agustín García Basso. Kudelka mantendría la base del último partido, aunque no podrá contar con Walter Núñez, quien salió lesionado ante Independiente.

La probable formación de Boca

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal o Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa o Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La posible formación de Newell’s

Josué Reinatti; Franco Escobar, Bruno Cabrera, Lautaro Gianetti, Martín Luciano; Luca Regiardo, David Sotelo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Thomas Ríos; Ignacio Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.

Newell’s vs. Boca: hora, TV y árbitro

Hora: 17.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.