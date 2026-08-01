En fotos: así se vivió la jornada en el Francisco de Aguirre con una multitud de pilotos y público

La quinta fecha del Torneo Anual y el inicio del Campeonato Clausura reunieron a competidores de Santiago del Estero, La Banda, Tucumán y Catamarca en una jornada cargada de velocidad, emoción y un gran marco de espectadores.

Hoy 18:08

El kartódromo Francisco de Aguirre fue escenario este sábado de una nueva fiesta del karting santiagueño, con el desarrollo de la quinta fecha del Torneo Anual y el comienzo del Campeonato Clausura, una iniciativa impulsada por la Asociación de Pilotos de Santiago del Estero (APSE) para seguir fortaleciendo la actividad y ampliar las oportunidades de competencia durante la temporada.

La jornada contó con una destacada convocatoria de pilotos provenientes de Santiago del Estero, La Banda, Tucumán y Catamarca, quienes ofrecieron un espectáculo de gran nivel en cada salida a pista. A su vez, el público acompañó en buen número desde las tribunas, generando un clima ideal para disfrutar de una de las categorías que más crecimiento viene mostrando en la región.

Las categorías 110 Escuela, IAME 60, 150 A Nacional, 150 C Nacional, 150 Máster y 150 Senior formaron parte de una programación que incluyó entrenamientos, clasificaciones, series y finales, con una intensa actividad que mantuvo la atención de los fanáticos durante toda la tarde. Además, quienes no pudieron asistir siguieron las alternativas a través de la transmisión televisiva y por streaming.

Con un parque de pilotos cada vez más competitivo y una organización que continúa apostando al desarrollo del automovilismo provincial, el karting volvió a demostrar su excelente presente. La puesta en marcha del Campeonato Clausura representó otro paso importante para la categoría, que sigue sumando protagonistas y consolidándose como una de las principales disciplinas del deporte motor en el norte argentino.

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