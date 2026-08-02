Santa Clara Canta: un evento musical para nuevas voces del interior

El evento Santa Clara Canta destaca las nuevas voces de la música del interior argentino.

Hoy 06:25

Esta noche, a partir de las 20.30 horas, el Club Social y Deportivo El Arenal de Santa Clara será sede de la segunda edición del Santa Clara Canta, un evento musical con entrada gratuita organizado por el municipio local a través de su Dirección de Cultura y Turismo.

Durante este evento, se presentarán niños y jóvenes quienes tendrán la oportunidad de demostrar su talento para el canto en un escenario preparado para recibir el apoyo del público, que espera con entusiasmo sus actuaciones.

El Santa Clara Canta ha logrado captar la atención de numerosos cantantes locales, brindando una plataforma para aquellos que desean expresarse a través de la música y conseguir un reconocimiento que los motive a seguir creciendo en su carrera.

Este evento no solo fomenta el talento local, sino que también promueve la cultura musical en la región, creando un espacio donde la comunidad puede reunirse y disfrutar de las presentaciones artísticas.

Los organizadores esperan que esta edición sea un éxito rotundo, y que los participantes se sientan inspirados a seguir desarrollando sus habilidades musicales.

La iniciativa de Santa Clara Canta se alinea con los esfuerzos del municipio para fortalecer la cultura local y apoyar a los artistas emergentes en su camino hacia la profesionalización.