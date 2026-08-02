Un fenómeno inexplicable en un reality argentino causa furor en redes sociales

Un video viral de un reality show argentino muestra un cajón que se abre solo, desatando especulaciones sobre fenómenos paranormales entre los espectadores de diferentes países.

Hoy 07:01

La convivencia en los programas de telerrealidad suele ser el principal foco de atención, pero en esta ocasión, el protagonismo lo acapara un suceso inexplicable. En las últimas horas, un clip de video captado por las cámaras de un conocido reality show argentino se volvió viral, mostrando un fenómeno que ha dejado a los espectadores debatiendo entre lo sobrenatural y lo accidental.

La secuencia, que ya suma millones de reproducciones en plataformas como TikTok y X (anteriormente Twitter), muestra a dos participantes realizando tareas domésticas habituales. Mientras ambos doblaban toallas y ordenaban el sector del antebaño, un detalle en el fondo de la imagen sorprendió a los internautas: un cajón de una cómoda se abrió lentamente por sí solo.

Lo más inquietante fue que ninguno de los involucrados notó el movimiento, continuando con su labor mientras el mueble parecía cobrar vida propia. Este incidente no tardó en alimentar leyendas urbanas que rodean a esta producción desde hace años.

Entre los comentarios más repetidos por los usuarios destacan teorías, como la de la niña, en la que muchos recordaron que en ediciones anteriores se ha mencionado la aparición de la silueta de una pequeña. Además, los fans evocaron sucesos de temporadas pasadas, como puertas que se cierran abruptamente y la reciente desaparición de objetos.

Algunos espectadores incluso mencionaron al duende del streaming, refiriéndose a una figura pequeña y veloz que cruzó detrás de un participante mientras hablaba frente a la cámara. Sin embargo, otros sugirieron que podría haber sido simplemente un insecto.

A pesar del revuelo paranormal, una parte del público se mantiene escéptica. Expertos en carpintería y usuarios prácticos han señalado que las explicaciones suelen ser mucho más terrenales, como muebles desnivelados o la presión de ropa en el interior de los cajones.

Finalmente, no faltaron quienes sugirieron que, ante la necesidad de generar impacto, podría tratarse de una intervención de la producción desde el otro lado de las paredes técnicas. La discusión sobre si se trata de una energía acumulada en los estudios de televisión o simplemente de un mueble que necesita mantenimiento sigue vigente, mientras el video continúa acumulando visualizaciones.