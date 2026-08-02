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La Banda se asolea: temperaturas agradables para hoy Domingo 2 de agosto de 2026

Los bandeños disfrutarán de un clima agradable y soleado en La Banda. Las temperaturas oscilarán entre los 14.7 °C y 29.7 °C a lo largo del día.

Hoy 08:11

Hoy en La Banda, los bandeños se despiertan con un clima despejado y agradable, marcando una temperatura actual de 15.2 °C y una sensación térmica de 14 °C. La humedad se mantiene en un 88%, lo que le da un toque fresco a la mañana.

A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, con una máxima que alcanzará los 29.7 °C. Este clima soleado es ideal para disfrutar al aire libre y aprovechar las actividades familiares y recreativas.

Para mañana, el pronóstico indica que la temperatura mínima será de 17.6 °C y la máxima podría llegar a los 30.5 °C. Este calor moderado se complementará con un cielo despejado, perfecto para los bandeños que disfrutan de la naturaleza.

Sin embargo, el martes 4 de agosto, la situación cambiará un poco, ya que se prevén lluvias irregulares en las cercanías. Las temperaturas oscilarán entre los 19.4 °C y 24.3 °C, lo que marcará un descenso en comparación con los días anteriores.

En resumen, el clima en La Banda para hoy 2 de agosto de 2026 se presenta soleado y cálido, con temperaturas que van de los 14.7 °C a los 29.7 °C. Los bandeños pueden esperar un día ideal para disfrutar del aire libre antes de que lleguen las lluvias el martes.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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