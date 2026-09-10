Javier Milei suspendió su viaje a Londres tras el endurecimiento del conflicto por Malvinas

Tenía planeado dar una charla en una emblemática universidad y mantener encuentros con empresarios.

10/09/2026

Tras el endurecimiento del Gobierno en torno al conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas, el presidente Javier Milei decidió suspender este jueves el viaje que tenía previsto para octubre a Londres, donde planeaba dar una charla en la universidad de Oxford.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Su estadía en la ciudad inglesa estaba prevista para el 23 y 24 de octubre. Sin embargo, fuentes del Gobierno confirmaron que el Presidente decidió suspender el viaje.

Según adelantó este diario, Milei quería viajar a Gran Bretaña desde el inicio de su gobierno, cuando la política respecto a Malvinas era otra. Incluso durante una visita que le hizo a la Casa Rosada el ex primer ministro Boris Johnson -que ahora reclamó refuerzos militares para Malvinas- Milei le pidió gestiones para conocerlo a Mick Jagger.

Con su giro respecto al Reino Unido, Milei se subió a declaraciones del presidente Donald Trump que -en tren de presionar a los británicos por otros asuntos- sugirió que podía revisar la política de neutralidad diplomática de los Estados Unidos en el conflicto por Malvinas.

En la cadena nacional del jueves pasado, el Presidente anunció sanciones para las empresas que hagan negocios con las Islas, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional para proteger el territorio nacional y mayores recursos al Ministerio de Defensa, y a los servicios de inteligencia de la SIDE.