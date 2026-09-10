La inflación de agosto fue del 1,7%, la más baja de 2026: acumuló 21,3% en ocho meses

El IPC nacional registró una desaceleración respecto de julio, aunque varios rubros volvieron a ubicarse por encima del promedio. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo el mayor aumento del mes, con 2,8%.

10/09/2026

La inflación de agosto fue del 1,7%, según el dato difundido por el INDEC, y llevó la variación acumulada en los primeros ocho meses de 2026 al 21,3%. En la comparación interanual, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento del 33,5%.

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El resultado mensual mostró una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto de julio, cuando la inflación había alcanzado el 2,1%. Sin embargo, algunos sectores de la economía tuvieron aumentos superiores al promedio general y volvieron a presionar sobre el gasto de los hogares.

El rubro que más aumentó durante agosto fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una variación del 2,8%. Le siguió Educación, que registró una suba del 2,5%.

También tuvieron incrementos por encima del nivel general Salud y Bienes y servicios varios, ambos con un 2,4%; Comunicación, con 2,3%; y Bebidas alcohólicas y tabaco, con 2,1%. Por su parte, Restaurantes y hoteles mostró una variación del 1,8%.

Entre los productos y servicios de consumo cotidiano, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,7%, exactamente en línea con el índice general. Este rubro tuvo además la mayor incidencia sobre la inflación en todas las regiones del país, principalmente por los movimientos registrados en verduras, tubérculos y legumbres, frutas, pan y cereales.

En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado registró una baja del 0,6%, mientras que Recreación y cultura permaneció sin cambios durante agosto. Ambos fueron los sectores con menores variaciones del mes.

Al observar las categorías que componen el IPC, los precios regulados aumentaron 2,2%, por encima del promedio nacional. Dentro de este grupo tuvieron particular incidencia las modificaciones vinculadas con electricidad, gas, transporte público y cuotas de medicina prepaga.

El IPC núcleo, que deja afuera los precios estacionales y regulados, avanzó 1,8%, una décima más que la inflación general. De acuerdo con el INDEC, entre los factores que incidieron en esta medición se destacaron los aumentos en alquileres de vivienda y servicios culturales.

Los precios estacionales, en cambio, disminuyeron 0,9% durante agosto, principalmente por la baja en paquetes turísticos y prendas de vestir. Esa caída fue parcialmente compensada por los aumentos registrados en verduras, tubérculos, legumbres y frutas.

La evolución también fue diferente entre bienes y servicios: mientras los bienes aumentaron 1,4%, los servicios registraron una suba del 2% durante el mes.

Por regiones, el Noroeste, Noreste y Patagonia presentaron las mayores variaciones, todas del 1,8%. Cuyo se ubicó en línea con el promedio nacional, con 1,7%, mientras que GBA y la región Pampeana registraron las menores subas, ambas del 1,6%.