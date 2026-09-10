Hombre con discapacidad tras ataque en El Jardín

Un ataque violento en El Jardín dejó a un hombre con discapacidad permanente tras ser apuñalado en un encuentro social.

10/09/2026

En la madrugada del 12 de julio, se registró un grave incidente en el barrio Colombres Garmendia, de la localidad de El Jardín, en el departamento de La Candelaria. Un grupo de individuos se encontraba reunido, ingiriendo bebidas alcohólicas, cuando un hombre se unió al encuentro, alterando la atmósfera de la reunión.

Con el transcurso de las horas, la situación se tornó cada vez más tensa. El nuevo participante comenzó a insultar e incitar a uno de los presentes a pelear. En un momento dado, uno de los hombres decidió abandonar el lugar, pero al intentar salir, fue sorprendido por el agresor, quien aguardaba junto al marco de la puerta.

Sin oportunidad de defenderse, la víctima recibió un puntazo en el lateral izquierdo de su torso, a la altura de las costillas. Tras el ataque, el agresor huyó en una motocicleta, dejando a su víctima gravemente herida. La víctima fue trasladada inicialmente al hospital local, pero debido a la gravedad de sus lesiones, fue derivada al hospital de Rosario de la Frontera.

En este último centro médico, se le realizó una intervención quirúrgica de urgencia. Sin embargo, dada la complejidad de su estado, el hombre fue trasladado nuevamente al Hospital San Bernardo en la ciudad de Salta. Afortunadamente, logró sobrevivir al ataque, aunque las secuelas físicas que sufrió han modificado de manera permanente su vida cotidiana.

Como resultado de las lesiones, el hombre ha quedado con una discapacidad que le impide ejercer las labores que solía realizar. Este trágico hecho ha suscitado preocupación en la comunidad local y ha llevado a las autoridades a actuar rápidamente.

La jueza de Metán, María Cecilia Corral Martín, ha dictado la prisión preventiva para un hombre de 46 años, quien ha sido imputado como presunto autor del delito de homicidio simple en grado de tentativa. Durante una audiencia flexible, la magistrada decidió que el acusado permanezca detenido en el Destacamento Policial de El Jardín.

Además, el imputado ha sido notificado oficialmente sobre el requerimiento de remisión de la causa a juicio, que fue presentado previamente por la Fiscalía interviniente. Este caso pone de relieve la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad y justicia en la localidad, así como de brindar apoyo a las víctimas de violencia.