La canasta básica volvió a subir: una familia necesitó más de $1.600.000 para no ser pobre

La Canasta Básica Total aumentó 2,6% durante el octavo mes del año y acumuló una suba del 38,3% en los últimos doce meses. Para no quedar por debajo de la línea de indigencia, un hogar de cuatro integrantes necesitó casi $730.000.

10/09/2026

El costo de vida volvió a mostrar una fuerte presión sobre los ingresos de los hogares. Según los datos difundidos por el INDEC, la Canasta Básica Total (CBT) registró en agosto un incremento del 2,6%, por lo que una familia integrada por dos adultos y dos niños necesitó $1.605.497 para cubrir sus necesidades básicas y no ser considerada pobre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El aumento de la CBT se ubicó por encima de la inflación general del mes, que fue del 1,7%, y llevó el acumulado de la canasta durante los primeros ocho meses de 2026 al 22,7%.

La evolución interanual también refleja el incremento sostenido de los gastos que enfrentan las familias. En los últimos doce meses, la Canasta Básica Total aumentó 38,3%, estableciendo un nuevo nivel de ingresos mínimos necesarios para superar la línea de pobreza.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), utilizada para establecer el umbral de la indigencia, también tuvo una suba del 2,6% en agosto.

Te recomendamos: La inflación de agosto fue del 1,7%, la más baja de 2026: acumuló 21,3% en ocho meses

De acuerdo con el organismo estadístico, un hogar compuesto por cuatro integrantes necesitó $726.469 para cubrir durante el mes las necesidades alimentarias consideradas básicas y no quedar por debajo de la línea de indigencia.

La CBA acumuló en lo que va del año un incremento del 23,2%, mientras que en la comparación con agosto de 2025 registró una variación del 39,6%.

Los nuevos valores reflejan así la diferencia entre el ingreso necesario para cubrir solamente los alimentos esenciales y el monto requerido para afrontar, además, otros gastos indispensables que determinan la línea de pobreza.