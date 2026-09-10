Quedaron firmes las condenas de tres hombres por un abuso sexual agravado en Monte Quemado

El Tribunal de Alzada rechazó por unanimidad los recursos de las defensas y confirmó las penas dictadas en 2023.

10/09/2026

El Tribunal de Alzada en lo Penal confirmó las condenas contra tres hombres acusados de abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas, por un hecho ocurrido en septiembre de 2020 en la jurisdicción de Monte Quemado.

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El Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Gabriel Gómez y Santiago Bridoux, se opuso a los planteos formulados por las defensas y sostuvo ante el Tribunal de Alzada la validez de las sentencias dictadas oportunamente por el Tribunal Oral en lo Penal.

Las condenas habían sido dictadas en diciembre de 2023. En aquella oportunidad, dos de los acusados fueron sentenciados a 8 años de prisión de cumplimiento efectivo, en calidad de coautores materiales del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas.

En tanto, el tercer acusado recibió una pena de 11 años de prisión efectiva, también como coautor material del mismo delito.

Las defensas recurrieron las condenas durante 2025 y llevaron sus planteos ante el Tribunal de Alzada. Frente a esos recursos, los representantes del MPF solicitaron que fueran rechazados y que se mantuvieran las penas impuestas en primera instancia.

De acuerdo con la investigación desarrollada por el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió en septiembre de 2020, cuando la víctima regresaba a su domicilio y fue interceptada por dos de los acusados.

Según se pudo establecer durante el proceso, los dos hombres se comunicaron telefónicamente con un tercer acusado, quien llegó al lugar a bordo de una camioneta.

Posteriormente, siempre de acuerdo con los elementos acreditados durante el juicio, los tres hombres obligaron a la víctima a subir al vehículo y la trasladaron hasta una escuela, donde se produjo el abuso sexual.

Tras analizar los planteos de las defensas, el Tribunal de Alzada en lo Penal, integrado por las vocales Ana Cecilia Vittar, Olga Gay de Castellanos e Inés Zamora, resolvió por unanimidad rechazar los recursos y confirmar las condenas.

De esta manera, quedaron firmes las penas de 8 años de prisión efectiva para dos de los condenados y de 11 años de prisión efectiva para el tercero, poniendo fin a la instancia de revisión de las sentencias dictadas en diciembre de 2023.