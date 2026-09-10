Golpe al narcomenudeo en Quimilí: lo condenaron a cinco años tras encontrar cocaína, marihuana y armas

La Justicia resolvió el caso mediante un juicio abreviado. Una mujer fue condenada a dos años y seis meses de prisión en suspenso como partícipe secundaria.

10/09/2026

La Justicia condenó a cinco años de prisión efectiva a un hombre acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia de un arma de fuego de uso civil, en el marco de una investigación desarrollada en la ciudad de Quimilí, departamento Moreno.

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El proceso llegó a una instancia de juicio abreviado, luego del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, representada por la Dra. Florencia Torrez, y la defensa del acusado.

En la misma causa, una mujer fue condenada a dos años y seis meses de prisión en suspenso, al ser considerada partícipe secundaria del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación se había iniciado en julio de 2024, a partir de diferentes tareas realizadas para establecer si en un domicilio del barrio Cooperativa de Quimilí se desarrollaba una actividad vinculada a la comercialización de estupefacientes.

Con el avance de las pesquisas, los investigadores reunieron elementos que permitieron solicitar una medida de allanamiento sobre el inmueble señalado.

El procedimiento se concretó el 25 de febrero de 2025 y permitió secuestrar cocaína y marihuana, además de tres armas de fuego, picadores, balanzas, dinero en efectivo y teléfonos celulares, entre otros elementos considerados de interés para la investigación.

Todo lo incautado fue incorporado al expediente judicial y analizado como parte de las pruebas reunidas durante el proceso.

Finalmente, durante la audiencia de juicio abreviado, las partes expusieron ante la magistrada el acuerdo alcanzado respecto de los acusados.

La jueza Dra. Salas resolvió homologar el acuerdo y dictó sentencia contra el principal acusado, quien deberá cumplir cinco años de prisión efectiva por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real con tenencia de arma de fuego de uso civil.

En tanto, la mujer recibió una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso, en calidad de partícipe secundaria de la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.