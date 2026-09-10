Accidente en Belén revela deficiencias en la contención juvenil en Catamarca

Un accidente grave en Belén, Catamarca, destaca la urgente falta de contención juvenil y espacios recreativos para adolescentes en la región.

10/09/2026

Un reciente accidente grave en la ciudad de Belén, Catamarca, ha puesto de relieve las deficiencias en la contención juvenil. Un adolescente sufrió severos traumatismos tras caer de su bicicleta, un incidente que ocurrió cuando un grupo de conocidos aflojó intencionalmente los ajustes de la rueda delantera, provocando una caída que le costó cuatro piezas dentales y un corte en el mentón que requirió cuatro puntos de sutura.

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El percance se produjo cuando el joven intentó realizar una maniobra de equilibrio levantando la bicicleta, momento en el cual el neumático delantero se desprendió del eje, lo que resultó en un impacto directo de su rostro contra el asfalto. Este accidente pone de manifiesto la falta de supervisión y prevención en espacios públicos, donde prácticas imprudentes son cada vez más comunes entre los jóvenes.

Los vecinos de la comunidad belicha han expresado su preocupación por la repetición de este tipo de incidentes, señalando que no son hechos aislados. Frentistas de la zona han advertido que las conductas temerarias de los adolescentes se repiten sin que exista una respuesta adecuada por parte de las autoridades locales, lo que agrava la situación en el departamento.

La problemática se extiende más allá de la educación formal y del ámbito barrial, convirtiéndose en un síntoma de la ausencia de espacios recreativos y formativos en el interior de la provincia. En localidades alejadas de la capital, los adolescentes carecen de propuestas de contención social accesibles y gratuitas, lo que los expone a dinámicas grupales peligrosas y prácticas arriesgadas.

Este escenario de abandono social llama la atención sobre las políticas del gobernador Raúl Jalil y los organismos de desarrollo social. A pesar de que el discurso oficial destaca un aumento del 195% en las exportaciones y Catamarca se posiciona como la segunda provincia que más recursos nacionales recibe para obras públicas, los municipios del oeste continúan siendo marginados de programas de acompañamiento psicosocial integral para las infancias y juventudes.

La falta de iniciativas preventivas coexiste con un deterioro educativo que ha dejado al 80% de los estudiantes secundarios sin alcanzar aprendizajes mínimos en materias troncales. Las escuelas presentan falencias edilicias permanentes y los organismos provinciales no logran articular efectivamente con las familias, centros de salud y clubes barriales para detectar conductas violentas.

El accidente en Belén resalta la urgencia de fortalecer la contención juvenil en Catamarca. Con la comunidad alarmada ante la reiteración de maniobras peligrosas y los servicios médicos atendiendo a menores heridos, la sociedad exige que el Estado provincial pase de la indiferencia a la inversión real en infraestructura deportiva, recreativa y educativa para proteger a la juventud del interior de la provincia.