Con dos asistencias de Nico Paz y un gol de Perrone, el Como goleó al Leipzig de Demichelis

El equipo de Cesc Fàbregas tuvo un debut histórico en la Champions League y goleó 4-1 al RB Leipzig de Martín Demichelis. Nico Paz fue titular y dio dos asistencias, mientras que Máximo Perrone ingresó en el segundo tiempo y marcó el cuarto gol.

10/09/2026

El Como tuvo un estreno soñado en la Champions League. En el Stadio Sinigaglia, el conjunto italiano se impuso 4-1 ante el RB Leipzig de Martín Demichelis y comenzó su histórica participación en la competencia con una goleada. Martín Baturina, Anastasios Douvikas, Assane Diao y Máximo Perrone marcaron para el local, mientras que Andrija Maksimovic descontó para la visita.

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El equipo de Cesc Fàbregas tomó la iniciativa desde el comienzo y encontró la ventaja a los 15 minutos. Baturina apareció dentro del área y definió con tranquilidad para convertir el primer gol del Como en la historia de la Champions League. El Leipzig intentó reaccionar, pero el conjunto italiano mantuvo el control y volvió a golpear a los 38 minutos, cuando Baturina asistió a Douvikas, quien definió cruzado para establecer el 2-0.

En el segundo tiempo apareció Nico Paz, una vez más decisivo para el Como. A los nueve minutos, el argentino recibió un pase largo y encontró a Assane Diao dentro del área, quien definió desde un ángulo cerrado para marcar el 3-0. El Leipzig respondió rápidamente y descontó cuatro minutos después por intermedio de Maksimovic, tras una pérdida de Paz y la asistencia de Nkunku.

Máximo Perrone ingresó a los 20 minutos y tuvo su gran momento sobre el cierre del partido. A los 90 minutos, Nico Paz volvió a ser protagonista con una gran asistencia en profundidad, que dejó al argentino dentro del área. Perrone sacó un zurdazo contra el palo y marcó el 4-1 definitivo. De esta manera, el Como cerró una noche histórica, consiguió sus primeros tres puntos en la Champions League y dejó al RB Leipzig de Demichelis sin respuestas.