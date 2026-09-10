Santiago debuta en el Nacional de Desarrollo M16 en Junín

El seleccionado M16 de Desarrollo de Santiago del Estero hará su estreno este viernes a las 9.30 ante Misiones, en el partido que abrirá el Torneo Nacional de Desarrollo Norte. El certamen reúne a 12 seleccionados y busca fortalecer la formación de jóvenes jugadores.

10/09/2026

El seleccionado M16 de Desarrollo de Santiago del Estero debutará este viernes en el Torneo Nacional de Desarrollo Norte, que se disputará en la ciudad de Junín. El conjunto santiagueño enfrentará a Misiones desde las 9.30, en el encuentro que además marcará el inicio de la competencia.

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El certamen fue creado por la UAR en 2016 con el objetivo de fortalecer la formación de jugadores que integran clubes que se encuentran en proceso de consolidación de sus estructuras deportivas. Por ese motivo, representa una competencia importante para el crecimiento y desarrollo de los jóvenes protagonistas.

Para este torneo, Santiago del Estero viajó con una base conformada por jugadores de Añatuya RC, a la que se sumaron jóvenes de Sanavirones de Bandera y tres integrantes de la Academia de la USR.

El seleccionado santiagueño tendrá una jornada intensa, ya que disputará su segundo encuentro al mediodía frente al combinado de Cuyo, por el Grupo 4. Una vez finalizada la fase de grupos, quedará definido el camino que seguirá cada uno de los 12 seleccionados que participan del torneo.