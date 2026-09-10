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Fuertes imágenes: cayó una avioneta fumigadora y trasladaron a su piloto al Hospital de Gualeguaychú

Video. La víctima fue trasladada al Hospital Centenario tras caer con la avioneta que piloteaba sobre unos campos en el sur entrerriano.

10/09/2026

El accidente aéreo se registró pasadas las 13 en un campo situado en la zona de Ceibas, a unos 20 kilómetros adentro del mojón 25 de la Ruta Nacional 14.

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La caída de la avioneta habría ocurrido en inmediaciones al establecimiento Las Marías

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Los Bomberos Voluntarios de Ceibas acudieron al lugar y sólo se ha informado hasta el momento que el piloto comandaba una avioneta fumigadora y tras su asistencia en el lugar, fue trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

El piloto de 56 años permanece internado en Terapia Intensiva del Hospital de Gualeguaychú.

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