Fuertes imágenes: cayó una avioneta fumigadora y trasladaron a su piloto al Hospital de Gualeguaychú

Video. La víctima fue trasladada al Hospital Centenario tras caer con la avioneta que piloteaba sobre unos campos en el sur entrerriano.
El accidente aéreo se registró pasadas las 13 en un campo situado en la zona de Ceibas, a unos 20 kilómetros adentro del mojón 25 de la Ruta Nacional 14.
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La caída de la avioneta habría ocurrido en inmediaciones al establecimiento Las Marías.
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Los Bomberos Voluntarios de Ceibas acudieron al lugar y sólo se ha informado hasta el momento que el piloto comandaba una avioneta fumigadora y tras su asistencia en el lugar, fue trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú.
El piloto de 56 años permanece internado en Terapia Intensiva del Hospital de Gualeguaychú.