El Gobierno creó un nuevo sistema para coordinar la política exterior sobre Malvinas

La Cancillería contará con un mecanismo destinado a ordenar y articular las acciones de los organismos estatales relacionadas con el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares del Atlántico Sur.

10/09/2026

El Gobierno nacional anunció este jueves la puesta en marcha del Sistema de Articulación de la Política Exterior, una nueva herramienta que funcionará bajo la órbita de la Cancillería y tendrá como eje la coordinación de las acciones estatales vinculadas con la cuestión Malvinas.

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La iniciativa fue comunicada oficialmente por la Oficina del Presidente, que presentó la medida como parte de la estrategia destinada a avanzar hacia la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina sobre las islas y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

De acuerdo con el Gobierno, el nuevo esquema permitirá establecer mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para aquellas actividades desarrolladas por organismos del Estado que puedan tener impacto sobre la política exterior o sobre los intereses internacionales del país.

En ese marco, la Cancillería buscará que las distintas acciones oficiales relacionadas con Malvinas mantengan una misma línea diplomática y política, evitando iniciativas que puedan entrar en contradicción con los objetivos generales fijados por el Estado argentino.

La administración nacional sostuvo que una política sostenida sobre la cuestión de soberanía requiere articular las dimensiones diplomática, jurídica y política, con el objetivo de mantener una posición uniforme a lo largo del tiempo y reforzar el reclamo argentino ante la comunidad internacional.

El Gobierno también señaló que el mecanismo estará orientado a proteger los derechos e intereses nacionales y a fortalecer las herramientas disponibles frente a las distintas actividades que se desarrollan en torno a los territorios y espacios marítimos cuya soberanía reclama la Argentina.

La creación del sistema se conoce además después de que el Ejecutivo anticipara nuevas acciones judiciales contra empresas petroleras que desarrollan actividades en las Islas Malvinas, en el marco de su política frente a la explotación de recursos naturales en el archipiélago.

Con esta nueva estructura, la administración de Javier Milei busca que los organismos nacionales actúen de manera coordinada en todo lo relacionado con la política exterior sobre Malvinas, bajo la conducción de la Cancillería.

La Oficina del Presidente remarcó que el Gobierno continuará utilizando los medios disponibles para reforzar el accionar conjunto del Estado en defensa del reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.