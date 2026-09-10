Equipo que gana no se toca: River repetiría el once ante Atlético Tucumán

Leonardo Ponzio mantendría el mismo 11 que viene de vencer a Banfield e Independiente Rivadavia, algo que River no consigue desde julio de 2023.

10/09/2026

River atraviesa un buen momento después de conseguir dos triunfos consecutivos y Leonardo Ponzio tendría decidido repetir la formación por tercera vez al hilo este sábado frente a Atlético Tucumán. La principal novedad pasa por Aníbal Moreno, quien volvió a trabajar de manera diferenciada este jueves y no tendría la necesidad de apurar su regreso.

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El mediocampista de 27 años atraviesa una lumbalgia producto de una discopatía lumbar, por lo que tanto el futbolista como el cuerpo técnico y los médicos del plantel consideran que lo mejor es llevar adelante una recuperación moderada y precavida. Lo más probable es que Moreno ni siquiera viaje a Tucumán y continúe con su puesta a punto en el Camp para intentar estar disponible el próximo sábado ante Huracán en el Monumental.

Otro factor que favorece la continuidad del equipo es el rendimiento de Fausto Vera, quien respondió de buena manera ante Banfield e Independiente Rivadavia como único volante central del esquema 4-3-1-2 que utiliza Ponzio. El sistema permite liberar a Thiago Almada como enganche y acercarlo a Ángel Correa y Sebastián Driussi.

De esta manera, el probable equipo de River para enfrentar a Atlético Tucumán sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera y Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

River busca repetir el equipo después de más de tres años

La última vez que River repitió la formación inicial durante tres partidos consecutivos fue el 15 de julio de 2023, cuando enfrentó a Estudiantes en el Monumental bajo la conducción de Martín Demichelis. Aquella seguidilla había comenzado con el triunfo 2-0 ante Colón, continuó con el empate 0-0 frente a San Lorenzo y terminó con el 3-1 ante el Pincha.

Desde entonces, las lesiones, las rotaciones, los bajos rendimientos y los cambios de entrenadores impidieron que el conjunto de Núñez volviera a conseguir una continuidad de este tipo. Ni Marcelo Gallardo durante su regreso ni Eduardo Coudet pudieron alcanzar esa marca.

Para encontrar otro antecedente similar hay que retroceder hasta 2021, cuando Gallardo logró repetir el equipo en tres encuentros consecutivos ante Argentinos, Unión y Lanús. Ahora, Ponzio está a un partido de igualar aquella estadística y podría conseguirlo este sábado frente a Atlético Tucumán.