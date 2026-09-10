La Presidente Keiko Fujimori anunció el ingreso de Perú al Escudo de las Américas

“Vamos a ayudarle todo lo posible”, aseguró el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien saludó la decisión y agradeció a la mandataria.

10/09/2026

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, confirmó este jueves que su país formará parte del Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado transnacional impulsada por Donald Trump. El anuncio lo realizó tras el encuentro que mantuvo en el Palacio de Gobierno en Lima con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de visita en la capital peruana.

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En una declaración conjunta, Fujimori señaló que el principal tema abordado en el encuentro fue "cómo enfrentar a la criminalidad organizada transnacional y la inseguridad ciudadana" y, en tal sentido, anunció que Perú formará parte del Escudo de las Américas, en el cual ya participan 15 países con gobiernos de derecha cercanos a Trump. "Saludamos hoy la decisión política del presidente Trump de mirar a Latinoamérica", dijo.

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"Nosotros, que hemos tenido que enfrentar el terrorismo, sabemos la necesidad de unir esfuerzos con otros países", afirmó la mandataria, quien aseveró que "la soberanía de Perú está intacta" con la adhesión al Escudo de las Américas. Agregó que integrar esa iniciativa permitirá "obtener información más rápido y actuar con más firmeza". "Desde Perú actuaremos con todas las facultades que la ley y la Constitución nos otorgan", subrayó.

"Nos alegra que haya sido elegida"

Por su parte, Rubio declaró que actualmente los grupos criminales son redes terroristas transnacionales, con enlaces económicos, que "se están tratando de apoderar del hemisferio". "Nos alegra que haya sido elegida presidenta, usted prometió enfrentar esto, y vamos a ayudarle todo lo posible", afirmó el Secretario de Estado al dirigirse a Fujimori.

"Al involucrarse en la región, Estados unidos no está haciendo un favor. Es esencial para nuestra propia seguridad”, añadió Rubio, porque los grupos de crimen organizado amenazan a la soberanía y muchas veces tienen "mayor dinero y equipos" que las fuerzas armadas en varios países de la región.

El secretario de Estado aclaró que su país tiene "la capacidad de actuar unilateralmente, pero queremos tener socios". "No podemos entrar en naciones soberanas", apostilló. "No queremos actuar de manera unilateral, son grupos terroristas que extorsionan al pueblo, hacen todo tipo de delitos, son grupos que tenemos que derrotarlos", expresó.

La audiencia de Rubio con Fujimori en el Palacio de Gobierno, ubicado en el centro histórico de Lima, fue el último punto en la gira relámpago del secretario de Estado por Sudamérica, que incluyó también a Ecuador y Colombia.