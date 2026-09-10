Adorni debe definir este viernes si justificará su patrimonio o pedirá más tiempo a la Justicia

El exjefe de Gabinete tiene plazo hasta este viernes para responder la intimación judicial en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Su defensa analiza solicitar una nueva prórroga para revisar información extraída del celular de un contratista.

10/09/2026

Manuel Adorni deberá tomar una decisión clave en las próximas horas, ya que este viernes vence el plazo otorgado por la Justicia para que explique la evolución de su patrimonio en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

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El exjefe de Gabinete ya había obtenido una extensión de 15 días luego de que su defensa argumentara que necesitaba acceder a documentación y elementos incorporados al expediente. Ahora, antes del vencimiento, deberá presentar su descargo o solicitar una nueva prórroga.

En los tribunales consideran como una posibilidad que los abogados de Adorni vuelvan a pedir más tiempo. Hasta el momento, no existe una presentación formal, por lo que la situación podría definirse sobre el límite del plazo.

Uno de los puntos que estaría demorando la respuesta está relacionado con el contenido del teléfono celular de Matías Tabar, un contratista que declaró en la causa y cuya información es considerada relevante para la investigación. La defensa había solicitado acceder a las conversaciones vinculadas con el empresario y ese material fue entregado durante la semana pasada.

El entorno de Adorni sostiene una versión diferente respecto del costo de las obras realizadas en una propiedad ubicada en Indio Cuá. Según la declaración de Tabar ante la Justicia, las reparaciones habrían tenido un valor de US$245.000, una cifra que es cuestionada por el exfuncionario.

Por ese motivo, la defensa pretende analizar las conversaciones y las facturas aportadas por el contratista, con el objetivo de incorporar esos elementos a la explicación que deberá presentar ante el requerimiento judicial.

La estrategia que se evalúa contempla pedir una o dos semanas adicionales para revisar esa documentación y responder los más de 20 puntos planteados por el fiscal Gerardo Pollicita.

La investigación comenzó con una intimación inicial que le otorgó a Adorni 15 días para explicar las inconsistencias detectadas en su situación patrimonial. Antes de que ese período terminara, sus abogados solicitaron una ampliación y el juez Ariel Lijo aceptó el planteo.

De esta manera, el nuevo plazo también llega a su fin este viernes y será entonces cuando se conozca si Adorni presenta finalmente las explicaciones requeridas o vuelve a recurrir a la Justicia para ganar tiempo. La decisión será seguida de cerca dentro de una causa que busca determinar si existieron irregularidades en la evolución de su patrimonio.