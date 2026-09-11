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Milei renovó las autoridades del INCUCAI: quiénes estarán al frente del organismo

El Gobierno aceptó las renuncias del presidente, el vicepresidente y la directora del organismo y designó a Richard Miguel Malan como titular y a Gabriela Gladys Hidalgo como vicepresidenta.

Hoy 08:30

El Gobierno aceptó las renuncias de las autoridades del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y designó nuevos integrantes para la conducción del organismo, según el Decreto 971/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial.

La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, establece que Malan pasará a ocupar la presidencia del Directorio del INCUCAI, mientras que Hidalgo será designada como vicepresidenta.

El organismo funciona en el ámbito de la Secretaría de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud y cuenta con personería jurídica y autarquía institucional, financiera y administrativa, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células 27.447.

El decreto señala que las designaciones se realizan de acuerdo con el artículo 58 de esa ley. En el caso de Malan, su postulación para la presidencia fue propuesta por el ministro de Salud, mientras que la designación de Hidalgo como vicepresidenta fue propuesta por el Consejo Federal de Salud (CO.FE.SA).

La norma también dispone que los gastos que demande el cumplimiento de las nuevas designaciones serán atendidos con cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente del INCUCAI.

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