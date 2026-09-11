El analista sostuvo que la baja de la inflación fue un paso importante, pero advirtió que el Gobierno necesita realizar ajustes para impulsar la actividad y mejorar el impacto de la recuperación sobre los bolsillos.

Hoy 08:21

En su columna de este viernes para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados analizó el desempeño de la economía argentina y consideró que, si bien el programa económico logró avanzar en la reducción de la inflación, todavía enfrenta importantes desafíos para consolidar la recuperación.

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“La economía hasta ahora funcionó bien, pero necesita un service”, sostuvo Granados, al considerar que la baja de la inflación era necesaria, pero constituye apenas el comienzo de un proceso más amplio.

“Era necesario bajar la inflación y es importante, pero es el principio de algo, después algo más hay que hacer. El plan económico hasta ahora funcionó como ellos querían pero necesita un service”, señaló.

En ese sentido, planteó interrogantes sobre cómo continuará el proceso de recuperación de la actividad. “¿Porque cómo vamos a reactivar? ¿Con algún retoque fino que hace Caputo?”, preguntó, y sostuvo que la recuperación económica todavía es “muy homeopática”.

Granados remarcó que el Gobierno logró avanzar en la lucha contra la inflación, pero advirtió que ese resultado todavía no alcanza para generar una mejora significativa en el bolsillo de la población.

“La pelea con la inflación la ganan, pero no es suficiente para el bolsillo de la gente”, afirmó. También señaló que persisten dificultades en los sectores de la economía que son capaces de generar empleo, donde la recuperación de la actividad continúa siendo limitada.

El analista mencionó además la aparición de los créditos hipotecarios, aunque consideró que por sí solos no alcanzan para modificar sustancialmente el escenario. “Es una gota de agua en el desierto, se necesita algo más”, sostuvo.

Finalmente, Granados puso el foco en la falta de financiamiento de largo plazo y en las dificultades que enfrenta el sistema financiero para otorgar préstamos con plazos más extensos.

“Entonces, el service, ¿por dónde va a pasar? No tenemos fondos a largo plazo, los bancos tienen dólares hasta de sobra y los préstamos en dólares tienen un año de duración porque nadie pone dólares a más de un año porque no sabe lo que va a pasar en Argentina”, explicó.

En ese marco, recordó el papel que tuvieron en el pasado las AFJP como fuente de financiamiento de largo plazo: “El único mercado de capitales que había eran las AFJP, pero las estatizaron y se terminó”, concluyó.