Clima en La Banda: un respiro del frío para hoy Viernes 11 de septiembre de 2026

Los bandeños experimentan un día de clima variable, pero se avecina un fin de semana más cálido. Se espera un aumento en las temperaturas que podría ser bienvenido por la comunidad.

Hoy 08:12

Hoy en La Banda, los bandeños se encuentran bajo una condición de lluvia irregular en las cercanías, con una temperatura actual de 13.6 °C, que se siente aún más fresca con una sensación térmica de 9.6 °C. La humedad se mantiene en un 83%, lo que contribuye a la sensación de frescor en la ciudad.

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A medida que avanza el día, se pronostica que el clima mejorará significativamente. Para hoy, se espera un cielo soleado que permitirá que las temperaturas alcancen una máxima de 25.7 °C, brindando a los bandeños un respiro del frío que han experimentado en los últimos días.

El viento soplará del sur a una velocidad de 23 km/h, lo que puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre. Este viento fresco podría ayudar a que la calor no se sienta tan intensa durante las horas más cálidas del día.

De cara al fin de semana, el pronóstico indica que el sábado 12 de septiembre será un día cubierto con mínimas de 14 °C y máximas de 21.2 °C. Aunque el sol no estará presente, las temperaturas se mantendrán agradables para disfrutar de actividades en familia.

Para el domingo 13 de septiembre, la situación será similar, con un clima también cubierto y temperaturas que oscilarán entre los 11.6 °C y 17.8 °C. Los bandeños deberán prepararse para un fin de semana donde el sol brillará menos, pero donde aún se podrán disfrutar momentos al aire libre.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.