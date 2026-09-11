Chubascos ligeros dan paso a un clima soleado en Añatuya: pronóstico para el fin de semana

La ciudad de Añatuya, en Santiago del Estero, experimenta chubascos ligeros y se alista para un fin de semana soleado. Los añatuyenses podrán disfrutar de temperaturas agradables en los próximos días.

Hoy 08:21

En la mañana de hoy, los añatuyenses se encuentran bajo un clima de chubasco ligero, con una temperatura actual de 14.3 °C. La sensación térmica es de 12.5 °C, lo que indica que la humedad del 91% puede hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo habitual.

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Con la llegada del fin de semana, se espera un cambio significativo en las condiciones climáticas. Para hoy, se pronostica un día soleado, con una mínima de 14.1 °C y una máxima que alcanzará los 23.6 °C, lo que promete un clima ideal para actividades al aire libre.

El sábado, los añatuyenses podrán disfrutar de otro día soleado, aunque las temperaturas mínimas descenderán hasta 12.5 °C, mientras que la máxima será de 20.8 °C. Una brisa suave de 13.7 km/h del SSW ayudará a mantener el ambiente fresco durante el día.

Sin embargo, el domingo trae un cambio en el panorama. El pronóstico indica que el cielo estará cubierto con temperaturas mínimas de 9.5 °C y máximas de 20.5 °C. Esto sugiere que los añatuyenses deben estar preparados para un día más nublado y fresco.

En resumen, el clima actual en Añatuya presenta chubascos ligeros, pero las condiciones mejorarán significativamente con un fin de semana soleado. Para los próximos días, se anticipa un clima soleado con mínimas de 12.5 °C y máximas de hasta 23.6 °C hoy, y temperaturas más frescas para el domingo, que alcanzarán un máximo de 20.5 °C.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.