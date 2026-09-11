Un fuerte choque marginó a Varrone de su mejor resultado clasificatorio en FIA F2

Cuando el argentino lideraba la tanda, su auto perdió adherencia en el ingreso a la curva peraltada en Madring. La "pole" quedó en manos de Dino Beganovic.

Hoy 11:25

Un desafortunado golpe cuando intentaba mejorar sus registros privó al argentino Nicolás Varrone en la clasificación de FIA Fórmula 2, en donde había conseguido provisionalmente el primer puesto y pretendía mantenerse en el grupo de vanguardia con el auto de Van Amersfoort Racing.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El piloto argentino, quien registró 1m58s309 en la mejor de sus ocho vueltas, había encarado el ingreso a la peraltada curva «Monumental» (de 24° de inclinación) pero su coche se desplazó hacia el muro externo y golpeó contra el mismo dañando la parte izquierda pero sin mayores complicaciones para Varrone; dicho incidente provocó la segunda de las tres banderas rojas que tuvo la sesión.

Al igual que el piloto de Ingeniero Maschwitz, obligaron a interrumpir la actividad en el trazado de 5.414 metros el indio Kush Maini tras golpear con su auto en la curva 15 y el británcio John Bennet que dañó considerablemente la parte posterior de su coche cuando hizo un trompo en la curva 11. Y cuando la bandera de cuadros indicaba el cierre de la tanda, Colton Herta protagonizó un fuerte golpe en la parte final de la curva peraltada impactando contra el muro.

La primera posición le correspondió a Dino Beganovic, quien marcó 1m44s578 (a 186,813 Km/h) y superó por 0s230 al británico Alex Dunne y por 0s522 al brasileño Rafael Câmara; el Top5 se completó con el noruego Martinius Stenshorne y el búlgaro Nikola Tsolov (quien encabeza el campeonato), empatando el registro y quedando ambos a 0s607.

Este sábado, a la hora 9:15 de nuestro país se realizará la Carrera Sprint con un recorrido de 23 vueltas o un tiempo máximo de 45 minutos más un giro.

Cómo le fue a Varrone en la primera prueba

Nicolás Varrone tuvo un gran inicio en Madring, escenario del Gran Premio de España de Fórmula 2. El piloto de Ingeniero Maschwitz terminó segundo en la primera práctica con el auto de Van Amersfoort Racing, a solo 110 milésimas del búlgaro Nikola Tsolov, líder del campeonato.

Varrone registró un tiempo de 1m47s059 y quedó muy cerca de Tsolov, quien marcó 1m47s169 con el Campos Racing. El argentino mostró un buen rendimiento sobre el flamante circuito y cerró la sesión entre los principales protagonistas.

El equipo de Varrone también tuvo una buena actuación gracias al tercer puesto del mexicano Rafael Villagómez, quien terminó a 0s137 del líder. Más atrás se ubicaron Colton Herta (Hitech), Alexander Dunne (Rodin), Laurens van Hopen (Trident), Martinius Stenshorne (Rodin), Oliver Goethe (MP), Gabriele Mini (MP) y Rafael Câmara (Invicta), que completó el Top 10. El paraguayo Joshua Dürksen, también de Invicta, finalizó 15.° a más de un segundo y medio.

La sesión tuvo además un momento de tensión durante los primeros minutos. El tailandés Tasanapol Inthraphuvasak perdió el control de su auto en la curva 19 y protagonizó un fuerte golpe. El impacto provocó un principio de incendio en la parte trasera del monoplaza cuando el piloto descendía, por lo que la dirección de carrera debió detener la actividad con bandera roja.

Después de seis minutos de trabajos para limpiar el sector, la práctica se reanudó y Varrone pudo completar una tanda destacada para comenzar de la mejor manera su actividad en el nuevo circuito Madring.