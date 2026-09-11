Mattia Colnaghi quedó 11° en la práctica madrileña de FIA Fórmula 3

La sesión abrió las actividades del Gran Premio de España en el flamante circuito de Madring que solo tuvo una bandera roja sobre los últimos minutos.

Hoy 07:00

Con el auto del equipo neerlandés MP Motorsport, el piloto ítalo argentino Mattia Colnaghi comenzó su fin de semana en el Gran Premio de España, prueba que con dos carreras cerrará el campeonato de FIA Fórmula 3 que están dirimiendo Freddie Slater quien cuenta con 141 puntos y Ugo Ugochukwu su escolta a 15 unidades.

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En la práctica que abrió las actividades en el flamante circuito de Madring, de 5,4 kilómetros, Colnaghi se ubicó 11.° con 1m50s540 y quedó a 0s705 del japonés Jin Nakamura (Hitech) quien lideró la tanda con 1m49s835 y superó por 101 milésimas a su compatriota Taito Kato y por 0s144 al italiano Enzo Deligny.

Por su parte, Ugochukwu fue cuarto a 0s165 y Slater ocupó el sexto lugar, a 0s196; entre ambos se colocó Ernesto Rivera a 0s167 de Nakamura. La sesión solo tuvo una bandera roja por el golpe de Nicola Lacorte (flamante ganador en Monza) cuando su auto rozó el muro en la curva 9.

A la hora 13:25 y 13:55 de Argentina se desarrollarán las dos tandas clasificatorias, dividiendo por grupos a los 28 participantes.