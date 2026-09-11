FIDA reaccionó a tiempo, lo dio vuelta y sumó su primer triunfo en el Regional Federal Amateur

El equipo de El Arenal derrotó 2 a 1 a San Martín de El Ojito como visitante por la tercera fecha de la Zona 4 de la Región Centro. Jonathan Banegas marcó por duplicado para darle la victoria al conjunto visitante.

12/09/2026

Fútbol Infantil Diego Armando (FIDA) consiguió una victoria importante en su primera participación en el Torneo Regional Federal Amateur 2026/2027. El conjunto de El Arenal se impuso por 2 a 1 ante San Martín de El Ojito, en condición de visitante, y sumó sus primeros tres puntos en la competencia.

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El encuentro tuvo al dueño de casa arriba en el marcador durante buena parte del partido. Eric Santillán fue el encargado de poner el 1 a 0 para San Martín de El Ojito con una gran ejecución de tiro libre. FIDA, sin embargo, no bajó los brazos y aprovechó sus oportunidades para cambiar el rumbo del partido.

La reacción del equipo de El Arenal tuvo como protagonista a Jonathan Banegas, quien apareció en dos oportunidades para marcar el doblete que permitió dar vuelta el resultado. Así, FIDA se quedó con un triunfo valioso en un partido parejo y alcanzó los 3 puntos para ubicarse segundo en la zona.

Con la tercera fecha ya disputada, San Martín de El Ojito quedó último sin unidades. En el comienzo de la segunda rueda, el conjunto local volverá a jugar en casa frente a Los Verdes de El Mojón, mientras que FIDA de El Arenal tendrá fecha libre.