Regresan las pruebas libres de motos al autódromo de Termas de Río Hondo

La segunda edición de la temporada 2026 se realizará los días 18, 19 y 20 de septiembre, con participación de pilotos profesionales y amateurs de distintas provincias, además de corredores de Bolivia y Chile.

11/09/2026

El Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo volverá a recibir las tradicionales pruebas libres de motos, que se desarrollarán los próximos 18, 19 y 20 de septiembre.

La actividad, organizada por el propio autódromo, corresponderá a la segunda edición de la temporada 2026 y estará destinada tanto a pilotos profesionales como amateurs.

Durante las tres jornadas se espera la participación de corredores locales y de distintas provincias del país, además de representantes provenientes de Bolivia y Chile.

Tres días de actividad en pista

Los participantes podrán girar en diferentes tandas libres y disfrutar de uno de los circuitos internacionales más reconocidos de la región.

La propuesta apunta a reunir nuevamente a los amantes del motociclismo en un escenario preparado para competencias de alto nivel y con las condiciones de seguridad propias de un circuito internacional.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a los teléfonos 3858440901 y 3858434350.

De esta manera, Termas de Río Hondo volverá a convertirse durante tres días en punto de encuentro para pilotos y aficionados a la velocidad en dos ruedas.