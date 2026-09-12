Desarticulan una banda de narcotraficantes en San Pedro de Jujuy

La Policía de Seguridad Aeroportuaria desarticuló una organización narco en San Pedro de Jujuy, decomisando más de 100 kg de cocaína destinados a Pichanal, Salta.

Hoy 02:18

En una operación coordinada llevada a cabo por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), se logró desarticular una banda narcotraficante que operaba desde San Pedro de Jujuy. Esta intervención fue crucial, ya que se incautaron más de 100 kilogramos de cocaína que estaban destinados a la localidad salteña de Pichanal, un punto estratégico para la distribución de drogas en la región. La naturaleza del operativo refleja la creciente preocupación de las autoridades por el narcotráfico en esta área, donde las redes criminales han estado utilizando métodos cada vez más sofisticados.

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El procedimiento se llevó a cabo tras meses de trabajo de inteligencia, en los que se recolectó información detallada sobre las actividades de la organización delictiva. Culminó en cinco allanamientos simultáneos que se realizaron en diferentes puntos de Jujuy, resultando en la detención de dos hombres que son considerados los principales responsables del traslado de la droga entre Jujuy y Salta. La acción policial fue el resultado de un esfuerzo conjunto que involucró a varias unidades de seguridad, evidenciando la colaboración interinstitucional en la lucha contra el narcotráfico.

La investigación se inició a partir del análisis de dispositivos móviles incautados durante el año 2025. Este análisis permitió a los investigadores reconstruir la cadena de distribución del narcotráfico, identificando patrones de conducta y comunicación entre los miembros de la banda. A través de este proceso, se logró identificar al presunto responsable de la droga, quien era el encargado de una firma de transporte con sede en San Pedro de Jujuy, lo que complicaba aún más la situación al mezclar actividades legales con ilícitas.

Las pericias realizadas durante la investigación también fueron clave, ya que permitieron identificar al conductor asignado para trasladar el cargamento hasta Pichanal. Este punto no solo era un destino final, sino también un centro neurálgico en la logística de la organización narcotraficante. Las revelaciones obtenidas a través de estas pericias fueron fundamentales para el desarrollo de la operación y para entender la estructura operativa de la banda.

Con la información recolectada, la PSA llevó a cabo cuatro allanamientos en diferentes localidades de Jujuy y un quinto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante estos operativos, se logró la captura de los dos sospechosos, quienes son considerados piezas clave en el esquema de tráfico de drogas. La detención de estos individuos representa un golpe significativo a la organización, que había estado operando con impunidad en la región durante un tiempo considerable.

La investigación sigue en curso, con el objetivo de determinar el alcance total de la organización narcotraficante y establecer si hay otros implicados en la maniobra. Las autoridades continúan trabajando con diligencia para desarticular completamente las redes de narcotráfico en la región, conscientes de que cada paso dado en esta dirección es crucial para la seguridad de la comunidad. El compromiso de la PSA y otras fuerzas de seguridad se refuerza a medida que avanzan en sus esfuerzos por erradicar este flagelo que afecta a la sociedad.