VIDEO | El increíble gol errado por el ex Boca Luis Vázquez en el triunfo del Birmingham

El delantero argentino tuvo el empate servido tras un rebote del arquero, pero su remate se fue por encima del travesaño.

Hoy 06:26

Luis Vázquez quedó en el centro de la escena por una increíble ocasión desperdiciada en la victoria del Birmingham City frente a Derby County, por la séptima fecha del Championship de Inglaterra.

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El delantero surgido en Boca ingresó desde el banco de suplentes a los 28 minutos del segundo tiempo y tuvo una oportunidad inmejorable sobre el cierre del partido.

A los 44 minutos, con el resultado ya definido, Vázquez aprovechó un rebote del arquero y quedó con el arco completamente libre. Sin embargo, su remate se elevó demasiado y terminó por encima del travesaño, en una acción que rápidamente se convirtió en una de las más llamativas de la jornada.

Birmingham volvió al triunfo

Más allá del error del atacante argentino, Birmingham City logró quedarse con los tres puntos como visitante y cortó una racha de tres partidos sin victorias.

El triunfo le permitió ubicarse en el octavo puesto del Championship con 10 puntos, a cuatro unidades del líder West Ham.

Por su parte, Derby County profundizó su mal momento: sumó su tercera derrota consecutiva y se encuentra en la vigesimosegunda posición con apenas cuatro puntos.