Atraparon a tres cordobeses por millonarios robos en Capital y Banda

Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos del Departamento de Investigaciones, quienes contaban con nombres, ingresos y egresos de los cerebros, desde hace seis meses.

Hoy 07:24

"Engolosinados" por cuatro millonarios atracos previos en la "Madre de Ciudades", tres cordobeses habrían golpeado en un barrio privado de La Banda y "cayeron" el sábado a la madrugada, acorralados en el monte por policías que actuaron reforzados con perros, drones térmicos y rutas "blindadas" con vigilancia.

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Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos del Departamento de Investigaciones, quienes contaban con nombres, modus operandi, dateros, ingresos y egresos de los cerebros, desde hace seis meses.

Según la investigación, los expertos confirmaron temprano que la organización ingresó a Santiago y alquiló una finca en El Zanjón.

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Con la vivienda ya marcada, los policías coparon objetivos en Capital y La Banda. Cerca de las 23, llegó el alerta desde el predio privado llamado La Reserva, en La Banda.

Una joven de 20 años

Allí, fue interceptado un Peugeot 308 al mando de la cordobesa Zoe Emery Torres, de 20 años, con residencia en Córdoba Capital.

Neutralizada la jovencita, los policías se internaron por el monte y frente al sector privado el resto de la banda fue delatada por la seguridad privada.

Sobrevino una intensa persecución en la oscuridad. Los policías recurrieron a drones térmicos y veinte minutos después se rindieron dos cómplices más. Ellos serían, Lautaro Guzmán, de 26 años, y Daniel Flores, 35, ambos también de Córdoba Capital.

Antes de las dos de la madrugada, los policías les secuestraron, dos automóviles: un Peugeot 308 y un Volkswagen Gol; también, una mochila con herramientas, pinza de corte de tipo hidráulica, linternas, guantes, pasamontañas y un revólver.

Celulares

Urgente, los policías pasaron a otro nivel. Los tres cordobeses se manejaban con celulares. Ahora, trabajan los expertos en tecnología, a fin de obtener la información sobre sus movimientos, al menos en los últimos cinco días.

Los investigadores tienen certezas: fueron contratados desde Santiago, es decir los objetivos han sido marcados desde nuestra provincia.

El enigma radica en el resto del rompecabezas. Por lo pronto, los tres cordobeses tendrían ingresos recientes a nuestra provincia. Al cierre, la policía indagaba en la familia de La Reserva que los habría padecido anteanoche.

Investigan si la "banda" habría robado en algunos country

La policía trabaja con carpetas sobre otros golpes en barrios privados de La Banda; también en la zona sur del Departamento Capital, entre otros.

Vale destacar que una vez que los cordobeses fueron neutralizados, los policías allanaron una finca en El Zanjón. Secuestraron, un automóvil Volkswagen.

Para los investigadores, el trío ejecutaba "trabajos" mediante la modalidad "escruche", en alusión a un tipo de robo en el que los delincuentes ingresan a una vivienda o local cuando no hay moradores, generalmente tras forzar los accesos. Ahora, los funcionarios pedirán antecedentes a sus pares de la provincia de Córdoba.