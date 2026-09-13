"Grave e inminente peligro para la salud": la fuerte advertencia de Farmacéuticos por la venta ilegal de remedios

La institución que dirige el farmacéutico Hugo Navarro, sostuvo a través de una comunicación pública, que estas prácticas constituyen conductas que pueden configurar delitos penales.

Hoy 07:33

El Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero expresó su preocupación por el crecimiento de la comercialización de medicamentos mediante plataformas virtuales y redes sociales, y advirtió sobre los riesgos que implica adquirir productos fuera de farmacias y establecimientos habilitados.

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La institución que dirige el farmacéutico Hugo Navarro, sostuvo a través de una comunicación pública, que estas prácticas constituyen conductas que pueden configurar delitos penales, entre ellos el ejercicio ilegal de la farmacia, contemplado en el artículo 247 del Código Penal, y delitos contra la salud pública, previstos en los artículos 201 y 204.

La institución colegiada remarcó que la compra de medicamentos por fuera de los canales legalmente establecidos implica un "grave e inminente peligro para la salud", debido a que se desconoce el origen de los productos y no existe certeza sobre las condiciones en las que fueron almacenados y conservados.

Uno de los principales riesgos señalados es la pérdida de trazabilidad, así como la imposibilidad de garantizar la legitimidad y calidad de los fármacos comercializados mediante circuitos no regulados.

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En este sentido, la institución destacó la importancia del control y la supervisión del profesional farmacéutico, elementos que quedan fuera de este tipo de operaciones realizadas a través de canales virtuales ajenos a los establecimientos habilitados.

La institución santiagueña, a su vez miembro de la Federación Farmacéutica Argentina subrayó la oferta indiscriminada y "el crecimiento exponencial de la comercialización de medicamentos a través de diversas plataformas virtuales y redes sociales".

Ante este escenario, el Colegio Farmacéutico instó a la población a no adquirir medicamentos a través de circuitos clandestinos e ilegales y pidió extremar las precauciones frente a ofertas que circulan por redes sociales y plataformas digitales.

Asimismo, convocó a la ciudadanía a realizar las denuncias correspondientes y colaborar con la Justicia y las fuerzas de seguridad, con el objetivo de contribuir a desarticular las redes y canales de comercialización no regulados.

La entidad insistió en que la adquisición de medicamentos debe realizarse por los canales habilitados, como una medida fundamental para preservar la seguridad, trazabilidad y salud de los consumidores.

ANMAT

Esta semana, también la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) alertó sobre la venta a través de plataformas de internet y redes sociales de una serie de medicamentos que no están aprobados por el organismo y de los que no se pueden garantizar su "calidad, seguridad y eficacia". En esta oportunidad, la advertencia abarca a productos que declaran contener péptidos entre sus ingredientes.

"ANMAT informa que continúa detectando la comercialización, a través de plataformas de venta online y de la aplicación WhatsApp, de productos que declaran contener distintos péptidos como ingredientes farmacéuticos activos", señaló el organismo en un comunicado. Según detalló, entre ellos se encuentran: Retatrutide, BPC-157, TB-500, GHK inyectable, Ipamorelin/CJC-1295, MOTS-S, Epitalon, Semax/Selank, Melanotan II, AOD-9604 y DSIP

"Estos productos no cuentan con la aprobación de esta Administración Nacional como especialidades medicinales", agregó el informe y resaltó que "se desconocen los datos de sus fabricantes, su composición, las condiciones en las que fueron elaborados y formulados". Tampoco se puede garantizar "su calidad, seguridad y eventual eficacia".