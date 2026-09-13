Tini Stoessel suspendió su show en El Salvador y explicó los motivos: “Había riesgo”

La cantante no pudo salir al escenario con su espectáculo “Futttura” y compartió un mensaje para sus fanáticos en redes sociales. “Se hizo todo lo posible”, aseguró.

Hoy 08:31

Tini Stoessel canceló el show previsto para este sábado por la noche en El Salvador, en el marco de la gira de Futttura.

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La cantante contó que no pudo salir al escenario debido a las condiciones climáticas que afectaron el desarrollo del espectáculo y, luego de la suspensión, publicó un mensaje para sus fanáticos.

El recital estaba programado para realizarse en el estadio Las Delicias, en Santa Tecla, a las 21. Sin embargo, la tormenta eléctrica y las fuertes ráfagas de viento impidieron que la presentación pudiera llevarse adelante con normalidad, por lo que el equipo decidió suspenderla.

Después de la suspensión, Tini Stoessel se dirigió a sus seguidores de El Salvador y explicó que el equipo intentó hacer el espectáculo hasta último momento.