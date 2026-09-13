Mal tiempo en Termas de Río Hondo: lluvias y frío para el inicio de la semana

Las condiciones climáticas en Termas de Río Hondo presentan lluvias irregulares y temperaturas frescas. Los termenses deben prepararse para un inicio de semana con variaciones en el clima.

Hoy 08:02

Hoy, los termenses se despiertan con lluvias irregulares en las cercanías de Termas de Río Hondo, lo que marca el retorno de un clima fresco a la región. La temperatura actual se sitúa en 6.9 °C, con una sensación térmica que desciende a 4.4 °C, lo que puede resultar incómodo para muchos.

La humedad en el ambiente es del 76%, lo que contribuye a la sensación de frío, mientras que el viento sopla a 12.6 km/h desde el sureste. Estas condiciones invitan a los termenses a sacar sus abrigos y paraguas para enfrentar el día.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, hoy se espera que las temperaturas oscilen entre 6.9 °C de mínima y 7.5 °C de máxima. El clima inestable podría persistir a lo largo del día, afectando las actividades al aire libre.

Para mañana, el pronóstico indica que el cielo estará cubierto, con temperaturas que variarán entre 6.1 °C y 14.2 °C. Esta leve mejoría podría traer alivio a los termenses que buscan disfrutar de un clima más templado.

El martes, el clima ofrece una mejor perspectiva, ya que se prevé un día soleado, con mínimas en 10.5 °C y máximas de 21.5 °C. Sin embargo, hoy es recomendable estar preparado para las lluvias y el frío que persiste en Termas de Río Hondo.

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