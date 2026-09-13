Mal tiempo en Termas de Río Hondo: lluvias y frío para el inicio de la semana

Las condiciones climáticas en Termas de Río Hondo presentan lluvias irregulares y temperaturas frescas. Los termenses deben prepararse para un inicio de semana con variaciones en el clima.
Hoy, los termenses se despiertan con lluvias irregulares en las cercanías de Termas de Río Hondo, lo que marca el retorno de un clima fresco a la región. La temperatura actual se sitúa en 6.9 °C, con una sensación térmica que desciende a 4.4 °C, lo que puede resultar incómodo para muchos.
La humedad en el ambiente es del 76%, lo que contribuye a la sensación de frío, mientras que el viento sopla a 12.6 km/h desde el sureste. Estas condiciones invitan a los termenses a sacar sus abrigos y paraguas para enfrentar el día.
De acuerdo con el pronóstico del tiempo, hoy se espera que las temperaturas oscilen entre 6.9 °C de mínima y 7.5 °C de máxima. El clima inestable podría persistir a lo largo del día, afectando las actividades al aire libre.
Para mañana, el pronóstico indica que el cielo estará cubierto, con temperaturas que variarán entre 6.1 °C y 14.2 °C. Esta leve mejoría podría traer alivio a los termenses que buscan disfrutar de un clima más templado.
El martes, el clima ofrece una mejor perspectiva, ya que se prevé un día soleado, con mínimas en 10.5 °C y máximas de 21.5 °C. Sin embargo, hoy es recomendable estar preparado para las lluvias y el frío que persiste en Termas de Río Hondo.
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